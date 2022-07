Die städtische Betriebskrankenkasse geht in der Audi BKK auf. Grund: Die Zahl der Versicherten sank, der Altersschnitt stieg.

Die Stadt Augsburg gibt ihre Betriebskrankenkasse (BKK) auf. Sie geht zum 1. Januar 2023 in der Audi BKK auf. Mit rund 15.000 Versicherten gehöre die 1913 gegründete städtische Betriebskrankenkasse zu den kleinen ihrer Art in Deutschland und sei die letzte in kommunaler Hand, so die Stadt. Mit der Fusion endet eine 109-jährige Tradition. Die Audi BKK ist mit 730.000 Versicherten eine der 20 größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. In Betriebskrankenkassen können seit den 90er-Jahren Versicherte von außen, die nicht im Unternehmen beschäftigt sind, aufgenommen werden.

Stadt Augsburg gibt eigene Krankenkasse auf

Der Schritt der Fusion sei nötig, weil die BKK der Stadt Augsburg seit Jahren weniger Mitglieder hat, begründete die Stadt am Montag den Schritt. Die Folge: ein steigender Altersschnitt mit höheren Leistungsausgaben bei sinkenden Beitragseinnahmen. "Wir können die hohen Kosten nicht mehr an unsere Versicherten weitergeben. Der Zusammenschluss mit der Audi BKK ist daher eine große Chance, die Kosten deutlich zu senken und den Versichertenservice noch weiter zu verbessern", so Personalreferent Frank Pintsch (CSU). Künftig werde es niedrigere Beitragssätze geben können. Mit der Fusion, so Pintsch, sei eine langfristige finanzielle Stabilität gesichert.

Erhalten bleibt der bisherige Standort der BKK Stadt Augsburg in der City-Galerie am Willy-Brandt-Platz 1 für die persönliche Beratung. Die Geschäftsstelle ist künftig eine von 28 Geschäftsstellen der Audi BKK in Bayern. (skro)