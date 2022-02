Augsburg

vor 47 Min.

Stadt Augsburg lässt Senioren aus der Ebnerstraße in andere Heime verlegen

25 Seniorinnen und Senioren wurden am Mittwoch aus dem umstrittenen Heim in der Ebnerstraße in andere Häuser in Augsburg verlegt.

Plus In einer großen Aktion werden am Mittwochabend Bewohnerinnen und Bewohner des Skandalheims Ebnerstraße verlegt. Warum die Stadt die Umquartierung angeordnet hat.

Vor dem Pflegeheim Ebnerstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen stehen am frühen Mittwochabend mehrere Krankentransporter verschiedener Rettungsdienste. Die Straße ist damit erst einmal dicht. Autofahrer müssen wenden. Im Haus gegenüber dem Seniorenheim hat es sich ein Anwohner am offenen Fenster bequem gemacht. Seine Arme hat er auf einem Kissen an der Fensterbank abgelegt. "Machen sie das Heim jetzt zu?", fragt er mit einer Zigarette im Mundwinkel. Dass die Einrichtung wegen Pflegemissständen in den Schlagzeilen stand, hat freilich auch er mitbekommen. Nun sorgt der Einsatz von Rettungskräften für Aufsehen.

