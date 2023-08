Augsburg

Stadt Augsburg macht Innenstadt-Kanäle für Starkregen fit

Die Kanalbaustelle am Schmiedberg im Anfangsstadium bei starkem Regen: Die Wassermassen strömen in die Grube. Inzwischen ist ein provisorisches Rohr eingezogen, das das Wasser durch die Grube leitet.

Plus Die Baustelle am Schmiedberg bremst den Verkehr bis in den Herbst aus. Was hinter der Maßnahme steckt.

Die Grube mit der Abwasserröhre am Schmiedberg sieht wenig spektakulär aus, doch das Bauwerk hat es in sich: Die Baustelle sorgt seit Anfang Juli dafür, dass die Fahrbahn komplett gesperrt ist und die Straßenbahnlinie 1 nach Lechhausen bis November durch Busse ersetzt werden muss (was wegen des erhöhten Personalaufwands bei Fahrern den generell ausgedünnten Takt im Omnibusverkehr mit verursacht hat). Doch das Bauwerk hat es auch aus einem anderen Grund in sich: Sollte es versagen, würden Teile der Innenstadt bei Starkregen womöglich überflutet werden, weil die Kanalisation überlaufen würde. Die momentanen Regenfälle erleichtern die Arbeiten nicht, man sei aber im Zeitplan, so die Stadt.

Inzwischen ist der Regenüberlauf am Schmiedberg seit 110 Jahren in Betrieb. "In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Bauwerk stark in Mitleidenschaft gezogen", so Thomas Moritz von der Stadtentwässerung. So genannte Regenüberläufe gibt es für alle Gebiete der Augsburger Kanalisation. Denn bei starkem Regen schafft es die Kanalisation nicht, neben der üblichen Schmutzwassermenge die Niederschlagsfluten, die über die Straßengullys und aus den Fallrohren von Dachrinnen in die Kanäle stürzen, zu bewältigen. Ein großer Teil kann in unterirdischen Rückhaltebecken, die die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten errichtet hat, zwischengespeichert werden. Doch ohne Entlastung der Kanalisation mittels Regenüberläufen in Gewässer, meist Lech und Wertach, geht es bei Starkregen nach wie vor nicht. Dann wird die überschüssige Mischung aus Ab- und Regenwasser in den nächsten Fluss geleitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

