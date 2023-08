Augsburg

06:15 Uhr

Die Stadt Augsburg nimmt mehr Geld von Temposündern ein

Plus In Augsburg werden mehr Verstöße im Verkehr festgestellt, es gibt auch mehr Strafzettel. Liegt das an zusätzlichen Messgeräten und dem Aus der Semmeltaste?

Von Stefan Krog

Die Stadt wird im laufenden Jahr wohl mehr Geld über die Ahndung von Geschwindigkeit- und Parkverstößen einnehmen als im Vorjahr. Das geht aus dem Halbjahresbericht der Kämmerei zu den laufenden Einnahmen und Ausgaben hervor.

Zum einen werden bei einigen Posten die Haushaltsansätze wohl überschritten (aus Strafzetteln sind von den 1,7 Millionen Euro an eingeplanten Einnahmen in 2023 bis Ende Mai bereits mehr als eine Million eingegangen), zum anderen hat die Stadt ihre geplanten Einnahmen bei der Tempo-Überwachung fast verdoppelt: Bei Verwarnungen gingen die geplanten Einnahmen von 850.000 Euro in 2022 auf 1,5 Millionen Euro in 2023 nach oben. Diese geplanten Mehreinnahmen werden so wohl auch eintreten.

