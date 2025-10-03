Stadt Augsburg prüft AfD-Angaben zum Umgang mit Geld

Nach den im August bekannt gewordenen fraktionsinternen Vorwürfen zum Umgang der Augsburger Rathaus-AfD mit Fraktionsgeldern ist das städtische Hauptamt Augsburg noch dabei, den Sachverhalt zu prüfen. Man habe von der AfD Belege zu Ausgaben für das Jahr 2022 angefordert und inzwischen erhalten, so Stadtdirektor Bernhard Maurmeir auf Anfrage unserer Redaktion. Diese würden aktuell durchgesehen.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AfD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis