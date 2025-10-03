Icon Menü
Augsburg: Stadt Augsburg prüft AfD-Angaben zum Umgang mit Geld

Augsburg

Stadt Augsburg prüft AfD-Angaben zum Umgang mit Geld

Nach den fraktionsinternen Vorwürfen möchte das Hauptamt vertiefte Informationen zur Verwendung von städtischen Zuschüssen. Durch die Fraktion geht ein Riss, eine Auflösung steht aktuell nicht zur Debatte.
Von Stefan Krog
    • |
    • |
    • |
    In der Augsburger AfD-Stadtratsfraktion gibt es intern Zerwürfnisse. Eine Auflösung ist aktuell aber kein Thema.
    In der Augsburger AfD-Stadtratsfraktion gibt es intern Zerwürfnisse. Eine Auflösung ist aktuell aber kein Thema. Foto: Carsten Koall, dpa (Symbolbild)

    Nach den im August bekannt gewordenen fraktionsinternen Vorwürfen zum Umgang der Augsburger Rathaus-AfD mit Fraktionsgeldern ist das städtische Hauptamt Augsburg noch dabei, den Sachverhalt zu prüfen. Man habe von der AfD Belege zu Ausgaben für das Jahr 2022 angefordert und inzwischen erhalten, so Stadtdirektor Bernhard Maurmeir auf Anfrage unserer Redaktion. Diese würden aktuell durchgesehen.

