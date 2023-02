Augsburg

11:30 Uhr

Stadt Augsburg prüft spezielle Abstellplätze für Lieferdienste

Plus Durch feste Abstellplätze sollen Verkehrsbehinderungen durch Lieferwagen in Augsburg reduziert werden. Eine verstärkte Überwachung hält das Ordnungsreferat für schwierig.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg denkt darüber nach, an ausgewählten Standorten spezielle orange markierte Abstellflächen für Lieferdienste einzurichten. Zuletzt forderte die Regierungskoalition die Prüfung in der Frauentorstraße, nachdem die von Schülern und Schülerinnen stark genutzten Gehsteige immer wieder durch Lieferfahrzeuge blockiert werden. Das Baureferat hat das Thema in Arbeit, nachdem die Stadt München bereits entsprechende Stellplätze für Wirtschaftsverkehr in der dortigen Altstadt eingerichtet hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

