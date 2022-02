Stadt Augsburg schließt wegen Sturmgefahr Friedhöfe und Botanischen Garten

Wegen eines Sturmtiefs schließt die Stadt Augsburg unter anderem den Botanischen Garten. Für wann Orkanböen erwartet werden.

Sturmtief Ylenia fegt über weite Teile Deutschlands hinweg. Auch in Augsburg wird im Laufe des Mittwochs stürmisches Wetter erwartet. Aus diesem Grund lässt die Stadt am Mittwoch und Donnerstag den Botanischen Garten geschlossen, wie sie am Mittag mitteilte. Auch die städtischen Friedhöfe bleiben am Mittwoch zu. Was den Donnerstag betrifft, ist noch keine Entscheidung gefallen. Das Wetter in Bayern soll in den nächsten Tagen derart stürmisch werden, dass Fachleute mit umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Dachziegeln rechnen.

Sturmtief Ylenia führt zu Schließungen in Augsburg

Bis Anfang nächster Woche wechseln sich Warm- und Kaltfronten in schneller Folge ab und bringen teils sogar im Flachland orkanartige Böen mit sich. Spaziergänger sollten die bayerischen Wälder in den nächsten Tagen lieber meiden, warnte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. In den Bergen toben die Orkanböen gar noch heftiger. (AZ/dpa)