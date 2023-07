Stadt schmiert Badegäste ein: Es gibt kostenlos Sonnencreme

In den städtischen Freibädern läuft derzeit ein Pilotversuch. Die Zahl der Besucher fällt im Vergleich zum Vorjahr bislang deutlich schwächer aus.

Heftige Stürme, Hitze und Starkregen sowie extreme Trockenheit haben den Sommer in Augsburg geprägt. Dieses wechselhafte Wetter wirkt sich auf die Bilanz in Augsburgs Freibäder aus. Im Vergleich zum Vorjahr werden deutlich weniger Badegäste registriert. Die Zahl mag Indiz sein, dass der bisherige Sommer eher kein Badesommer gewesen ist. Nach Auskunft des städtischen Bäderamtes wurden bis Ende Juli rund 105.000 Badegäste registriert. Im Jahr 2022 waren es zu diesem Zeitpunkt schon 177.000 Besucher. Die Hoffnung bleibt, dass in den Sommerferien noch genügend viele heiße Tage folgen. Die Stadt hat sich zumindest darauf vorbereitet: Erstmals gibt es für Besucher in Freibädern kostenlosen Sonnenschutz.

Der Eintritt für Kinder und Jugendliche in den Freibädern ist kostenlos

Mit Beginn der Sommerferien startete die Sportverwaltung einen Pilotversuch. Man stellt allen Badegästen kostenfrei Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 zur Verfügung. In jedem Augsburger Freibad steht ein solcher Spender mit Sonnencreme. Zudem gilt für Kinder und Jugendliche kostenfreier Eintritt.

Rund 4000 Besucher kamen Mitte Juli an einem heißen Tag ins Familienbad. Foto: Annette Zoepf

Die Stadt führt Statistiken für Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe. Da im kleinen Lechhauser Freibad generell kein Eintritt zu zahlen ist, werden die Besucher dort nicht gezählt. Das Familienbad schnitt im Sommer 2023 mit bislang 56.000 Besuchern am erfolgreichsten ab. Mitte Juli kamen an einem Tag mit 34 Grad Hitze allein rund 4000 Badegäste.

Die Badessaison verlief nach Auskunft des Bäderamts nahezu problemlos. Technische Störungen, wie es sie in der Vergangenheit gegeben hatte, blieben aus. Es wurden zudem genügend Rettungsschwimmer engagiert. Zu Beginn der Saison befürchtete man bei der Stadt, dass dieses Personal nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung steht.

Die Freibäder in Augsburg haben am 10. September letztmals geöffnet

Die Freibäder haben bis September geöffnet. Lechhausen schließt am Sonntag, 3.. September. In diesem Bad gilt zudem der Sonderfall, dass es lediglich an warmen Tagen geöffnet hat. Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe haben hingegen täglich offen. Letzter Badetag ist in allen drei Sportstätten am Sonntag, 10. September.

