Stadt Augsburg schreibt Leerstand in der Fleischhalle am Stadtmarkt aus

Eine Pächterin gibt auf dem Stadtmarkt auf. Währenddessen gibt es im Stadtteil Kriegshaber den Wunsch, einen Wochenmarkt zu etablieren.

Händler kommen, Händler gehen. Dies gilt auch für den Stadtmarkt in Augsburg. In der Fleischhalle gibt es einen neuen Leerstand. Die Stadt hat eine Ausschreibung für den vergleichsweise kleinen Platz auf den Weg gebracht. Lediglich 13 Quadratmeter groß ist der Stand. Dudu Özden gibt ihren Stand "Troja" mit ägäischen Spezialitäten aus gesundheitlichen Gründen auf. Fast sechs Jahre lang war sie in der Fleischhalle.

Auch in den Stadtteilen gibt es den Wunsch nach Märkten. AZ-Leser Michael Ernst hatte sich zuletzt für die Wiedereröffnung eines Wochenmarkts in Oberhausen ausgesprochen. Er sieht zudem Bedarf für Kriegshaber. Auch einen möglichen Standort hat er im Visier: Es ist das alte Straßenbahndepot in der Ulmer Straße. In der Nähe ist das Cafe Link.

Der Edeka im Schwabencenter in Augsburg schließt bald

Wegen des Versorgungsengpasses im Schwabencenter, in dem der Edeka schließt, hatten sich zuletzt die Grünen dafür stark gemacht, im Stadtteil Herrenbach ebenfalls einen Wochenmarkt zu ermöglichen. Die Stadt möchte dort zunächst einen Lieferservice einrichten. Hier sollen Menschen, die schlecht zu Fuß unterwegs sind, eine alternative und nahe Einkaufsmöglichkeit bekommen. Der nächst gelegene Edeka-Markt ist in der Hofrat-Röhrer-Straße.