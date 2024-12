Stadt Augsburg sieht Gratis-Parken für E-Autos kritisch

Bei der Stadt Augsburg hält sich die Begeisterung über den Vorstoß des Freistaats, das Parken für Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffautos für drei Stunden in Parkscheingebieten gratis zu erlauben, in Grenzen. Grundsätzlich sei die Idee ja lobenswert, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). „Allerdings bleiben die Kosten der Umstellung und die fehlenden Einnahmen, die im Laufe der Zeit durch die Ausweitung des Elektroantriebs ansteigen werden, ausschließlich und vollumfänglich bei den Kommunen hängen“, so Weber. Wenn, dann hätte sie sich einen umfassenderen Ansatz gewünscht, der den Kommunen im Gegenzug ermöglicht, die Gebühren für einen Bewohnerparkausweis (aktuell 30 Euro pro Jahr) nach oben zu setzen.

Unklar ist bislang zudem, wie die Umsetzung erfolgen soll. Das Innenministerium präzisierte inzwischen zumindest, dass Voraussetzung ein Kennzeichen mit der Endung „E“ für „elektrisch“ ist. Die Fahrer müssten dann eine Parkscheibe einlegen. Alternativ könnten Gemeinden auch ihre Parkscheinautomaten umrüsten, damit E-Auto-Besitzer Gratis-Parkscheine ziehen können. Offizielle Richtlinien zur Umsetzung liegen den Kommunen aber noch nicht vor. Man rechne jedenfalls mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand, so die Stadt. Für die Stadt wäre es besser, auf Grundlage der selbst definierten Mobilitätsziele selbst bestimmen zu können, wo welche Parkgebühren erhoben werden, so das Tiefbauamt.

Die Stadt räumt E-Autos bisher nur Privilegien auf einigen speziell ausgewiesenen Stellplätzen am Straßenrand ein, die ausschließlich für E-Autos reserviert sind (teils muss dennoch ein Parkschein gelöst werden). Zudem dürfen Carsharing-Fahrzeuge mit blauer Plakette zeitlich unbegrenzt kostenfrei in Parkschein-Gebieten stehen. Für Bewohnerparkgebiete gilt diese Regelung nicht. Unklar ist noch, ob die bayernweite E-Auto-Regelung Bewohnerparkgebiete betrifft oder nicht.