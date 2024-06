Stadt Augsburg streicht Parkbänke in Regenbogenfarben

Die Aktion soll ein Zeichen gegen Diskriminierung von homosexuellen Menschen setzen. Am Samstag findet der Christopher Street Day statt.

Anlässlich des Christopher Street Days, der am Samstag in Augsburg gefeiert wird (Umzug ab 12 Uhr ab Königsplatz), hat die Stadt drei Parkbänke in Regenbogen-Farben streichen lassen. Am Christopher Street Day wird gegen Diskriminierung von homosexuellen und transgeschlechtlichen Menschen demonstriert, die Regenbogen-Farben sind ein Symbol dafür. Die Parkbänke stehen im Wittelsbacher Park, dem Gögginger Park und am Roten Tor. „Mit dieser Aktion möchten wir als Stadt unsere Solidarität mit queeren Menschen verdeutlichen und gegen Gewalt und für Akzeptanz und Vielfalt plädieren. Die Bänke sollen buchstäblich und im übertragenen Sinne zeigen, wie bunt unsere Stadt ist“, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne).

Die Grünen-Stadtratsfraktion beantragte zuletzt einen queeren Aktionsplan für die Stadt. In Augsburg sei in den vergangenen Jahren viel für Sichtbarkeit und Teilhabe queerer Menschen getan worden, so Fraktionsvorsitzender Peter Rauscher. Nötig sei aber ein Sensibilisierungskonzept gegen Queerfeindlichkeit. "Zudem müssen Beratungsangebote weiter ausgebaut werden, Jugendgruppen und queere Initiativen finanziell besser unterstützt sowie Räume zur Verfügung gestellt werden", so Rauscher. Der Koalitionspartner CSU wollte sich dem Antrag in dieser Form offenbar nicht anschließen, gezeichnet ist er ausschließlich von den Grünen. (skro)