Stadt Augsburg sucht die Zusammenarbeit mit einer ukrainischen Stadt

Eine Mehrheit im Augsburger Stadtrat will eine Kooperation mit einer ukrainischen Stadt. Schon vor Jahrzehnten gab es ein Hilfsprojekt für eine Stadt in der heutigen Ukraine.

Die Augsburger Stadtverwaltung wird nach Möglichkeiten Ausschau halten, eine kommunale Kooperation mit einer ukrainischen Stadt einzugehen. Das fordert ein gemeinsamer Antrag aller im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Einzelstadträte, der am Donnerstag abgestimmt wird. Die AfD war in die Initiative nicht eingebunden gewesen. Eine Zustimmung gilt aufgrund der Breite der Initiatoren als sicher. Die Stadt soll mit dem Städtetag sowie mit Bund und Land entsprechende Möglichkeiten diskutieren. Man müsse aber sicherstellen, dass eine Kooperation aufgrund der Kriegswirren überhaupt möglich sei, heißt es in dem gemeinsamen Antrag.

Ziel der Städte-Kooperation: Hilfe bei der Bewältigung von Kriegsfolgen

Eine solche Zusammenarbeit könne nicht nur ein Zeichen setzen, sondern auch ganz konkret Hilfe beim Aufbau von Infrastruktur leisten, so die Antragsteller. "Eine kommunale Partnerschaft mit einer ukrainischen Kommune oder Region kann daher ein sinnvoller Beitrag zur Bewältigung der Folgen des derzeit in der Ukraine stattfindenden Krieges sein", heißt es in der Begründung. Eine formale Städtepartnerschaft ist aber nicht geplant. Schon 2007 beschloss die Stadt, sich lieber auf die Pflege bestehender Partnerschaften zu konzentrieren, als neue Verbindungen einzugehen. Dementsprechend habe man auch Partnerschaftsanfragen seitdem eine "freundliche Absage" erteilt.

Augsburg half schon in der Vergangenheit in der heutigen Ukraine

Zuletzt beschloss der Stadtrat aber eine Entwicklungspartnerschaft mit der jordanischen Stadt Ar-Ramtha, die an der syrischen Grenze liegt und durch Flüchtlingsbewegungen vor Herausforderungen steht. Die Stadt will beim Aufbau eines Mülltrennungssystems behilflich sein. Sollte es zu einer Kooperation mit einer ukrainischen Stadt kommen, wäre wohl eine ähnliche Basis denkbar. Die Stadt arbeitete schon einmal mit einer ukrainischen Stadt zusammen. Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gab es das Projekt "Augsburg hilft Rowno" (heute Riwne). Im Rahmen der Aktion wurden Hilfsgüter mit Lkw-Konvois in die damalige Sowjetunion gebracht. Im Fokus für eine neue Kooperation dürfte eine Stadt in der Region Bukowina stehen, mit der der Bezirk Schwaben eine langjährige Partnerschaft unterhält und die auf rumänischem und ukrainischem Staatsgebiet liegt. (skro)

