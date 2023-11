Stadt Augsburg verspricht baldige Lösung für Leerstände am Stadtmarkt

Nicht nur für den ehemaligen Laden von Feinkost Schlemmermeyer gibt es Bewerber. Händler und Kunden warten auf neue Geschäfte auf dem Augsburger Stadtmarkt.

Der Stadtmarkt in Augsburg hat schon bessere Zeiten erlebt. Momentan gibt es mal wieder zu viele Leerstände, sagen selbst Händler am Markt. Kunden erleben vor allem in der Viktualienhalle ein abgespecktes Programm. Gleich fünf Leerstände sind zu beklagen. Dazu gehört unter anderem der ehemalige Laden von Feinkost Schlemmermeyer im Eingangsbereich. Das zuständige Marktamt verhandelt mit Bewerbern. Marktamtsleiter Wolfgang Färber verspricht eine zügige Nachfolge: "Hier gibt es bereits eine favorisierte Lösung, diese ist jedoch noch nicht fixiert." Für andere Leerstände gebe es ebenfalls Hoffnung.

Schlemmermeyer musste seinen Laden Ende August schließen. Das Unternehmen mit Sitz in München steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und gab den Standort Augsburg auf. Der Laden ist modern ausgestattet. Dies könnte für einen interessierten Nachfolger ein wichtiger Aspekt sein, heißt es aus gut informierten Kreisen. Spekuliert wird, dass ein Neustart im Frühjahr möglich sein könnte.

Der Gemüsestand Schuster steht leer. Foto: Michael Hörmann

Laut Marktamtsleiter Färber könnte für einen anderen Leerstand in der Viktualienhalle ebenfalls ein Vertragsabschluss absehbar sein. Das Interesse eines Bewerbers für den ehemaligen Herzstück-Laden sei vorhanden. Es würden Gespräche geführt. Aussichtsreich seien zudem die Verhandlungen über zwei Leerstände in der Gemüsegasse. Der Laden "Ideenreich" war vor einigen Wochen frei geworden, zudem hat der Gemüsestand Schuster aufgehört. "Wir befinden uns in beiden Fällen in finalen Gesprächen", so Färber auf Anfrage. Zu besetzen ist ferner ein Laden in der Bäckergasse. "Irenas Stadtmarktspezialiäten" hat aufgehört. Die langjährige Chefin Irena Fritsche arbeitet jetzt im Obst- und Gemüsestand ihrer Tochter mit.

Ein Einstieg in der Fleischhalle am Stadtmarkt verzögert sich

Zwei Läden in der Fleischhalle sind derzeit nicht geöffnet. Für den ehemaligen Troja-Laden ist die Nachfolge längst geregelt. Die ehemaligen Köche vom Lokal Kappeneck wollen hier einsteigen. Der Umbau des Ladens läuft. Allerdings verzögert sich der Einstieg. Helmut Hengelmann und Johann Félix wollten eigentlich bereits im Oktober ihre "Kleine Küche 15" am Markt eröffnen. Wie zu hören ist, machen bauliche Probleme zu schaffen.

Zu vergeben ist hingegen der Laden der ehemaligen "Lunchbox". Nach nur wenigen Monaten Betrieb kam das Aus. Die Stadt bestätigt, dass man Verhandlungen mit Bewerbern führe.

Lesen Sie dazu auch