Stadt Augsburg will bald den Verkehr in der Altstadt zählen

So soll ermittelt werden, ob Maßnahmen zur Eindämmung des Durchgangsverkehrs nötig sind. Das Projekt steht im Koalitionsvertrag und wurde bisher nicht angepackt.

Die Stadt Augsburg möchte im ersten Halbjahr 2024 mit Verkehrszählungen in der Altstadt beginnen, um dann etwaige Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung zu prüfen. Die "autofreie" Altstadt ist eine Forderung der Grünen und fand letztlich im Koalitionsvertrag - neben dem im ersten Anlauf gescheiterten Pilotprojekt "Autofreie Maxstraße" - Niederschlag. Ziel ist eine Befreiung der Altstadt vom Durchgangsverkehr durch entsprechende Beschilderung und Überwachung.

Verkehrsberuhigung in der Augsburger Altstadt war Thema in der Bürgerversammlung

Wie viel Durchgangsverkehr tatsächlich in den Altstadtgassen herrscht, ist allerdings ungewiss. Die Stadt verweist darauf, Bäcker- und Spitalgasse in den vergangenen Jahren bereits umgestaltet zu haben, wobei weite Teile des Lechviertels inzwischen verkehrsberuhigte Bereiche sind. Vor weiteren Maßnahmen soll an den Zufahrtsstraßen zum Lechviertel sowie im Bereich Konrad-Adenauer-Allee/Kitzenmarkt mittels einer automatisierten Kennzeichenerfassung ermittelt werden, wie viele Autos dort nur durchfahren bzw. in der Altstadt im Rahmen von Anliegerverkehr abgestellt werden.

Zuletzt war das Thema der Altstadt-Verkehrsberuhigung in der Bürgerversammlung der Stadt aufgekommen. Von Verkehrsaktivisten aus dem Umfeld des Klimacamps wurden Poller oder Einbahnregelungen beantragt. Die Stadt hatte Verkehrszählungen schon deutlich früher geplant, wegen der Corona-Auswirkungen und der Innenstadt-Baustellen im auslaufenden Jahr zunächst aber darauf verzichtet. (skro)

