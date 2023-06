Augsburg

Stadt Augsburg will den Herkulesbrunnen wieder mit einem Gitter ausstatten

Plus Vor Jahren kletterten Fußballfans auf den Herkulesbrunnen in der Maxstraße und beschädigten ihn, zuletzt badeten Nachtschwärmer darin. Nun kommt womöglich ein Zaun.

Von Stefan Krog

Es ist neun Jahre her, als feiernde Fußballfans zum WM-Abschluss in der Augsburger Maximilianstraße massiv über die Stränge schlugen: Sie kletterten auf den Herkulesbrunnen und beschädigten ihn, eine Figur büßte einen Arm ein. Schon damals gab es Überlegungen, den Brunnen wieder mit seinem historischen Gitter zu versehen. Unter anderem wegen der Nähe zu den Straßenbahnschienen ist das aber nicht so ohne Weiteres möglich. Nun will die Stadt einen neuen Vorstoß unternehmen, um den Prachtbrunnen, der inzwischen Teil des Welterbe-Ensembles ist, wieder zu vervollständigen und auf diese Weise auch zu schützen. Am Donnerstag gab es einen Vor-Ort-Versuch mit dem aus Holzlatten nachgebildeten Grundriss des eingelagerten historischen Gitters.

Vor neun Jahren wurde einer Figur des Herkulesbrunnens der Arm abgerissen. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Das Gitter war im Zweiten Weltkrieg von der damaligen Stadtverwaltung abgebaut und eingelagert worden, um es vor Bombenangriffen zu schützen. Nach Kriegsende wurde das Gitter nicht mehr aufgebaut. Aktuell lagert es bei der Regensburger Spezialwerkstatt Haber und Brandner, die auch schon mit Arbeiten an anderen Augsburger Brunnen betraut war und den Latten-Grundriss nachgebaut hat.

