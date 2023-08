Augsburg

vor 17 Min.

Stadt Augsburg will die Bergstraße in Göggingen umbauen

Plus Die Kreuzung vor dem Berghof soll schmaler gestaltet werden, um Fußgängern die Querung zu erleichtern. Das sorgt für Kontroversen, weil 20 Stellplätze wegfallen.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg will die Bergstraße in Göggingen auf ganzer Länge sanieren und den Bereich der Kreuzung nahe dem Wirtshaus "Berghof" schmaler gestalten. Das soll die Kreuzung übersichtlicher und für Fußgänger besser querbar machen. Allerdings werden dafür in diesem Bereich um die 20 Auto-Stellplätze wegfallen. Nicht nur das sorgte im Bauausschuss für Diskussionen.

"Die Entscheidung ist nicht einfach, aber in der Abwägung muss man Fußgängern die Querung erleichtern. Am Ende geht nur das eine oder das andere", so Baureferent Steffen Kercher im Bauausschuss des Stadtrats, nachdem Sozialfraktions-Chef Florian Freund und AfD-Rat Markus Striedl Bedenken angemeldet hatten. Die Stadt führt an, dass die Straßenbreite im oberen und unteren Bereich bei etwa 14 Metern liegt, sich an der platzartigen Kreuzung aber fast verdoppelt. Weil in diesem Kreuzungsbereich auch noch fünf Straßen aufeinandertreffen, sei die Stelle unübersichtlich. Die Stadt will die Fahrbahn schmaler gestalten und die so gewonnene Fläche für eine kleine Grünfläche nutzen. Der Verkehrsverband VCD hatte die Verkleinerung von manchen Augsburger Kreuzungen aus Gründen der Fußgängerfreundlichkeit bereits vor Jahren gefordert. Damit werde die Strecke verkürzt, die Fußgänger beim Queren auf der Fahrbahn zurücklegen müssen. Auch das Tempo beim Abbiegen werde so reduziert.

