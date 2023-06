Stadt Augsburg will eine Lösung für die Staufalle in der Hofrat-Röhrer-Straße

Nach dem Rückbau einer Abbiegespur gab es im Spickel Staus und Ärger. Nun reagiert die Stadt Augsburg.

Die Stadt reagiert auf den Ärger im Augsburger Stadtteil Spickel. Nachdem dort eine Rechtsabbiegespur von der Hofrat-Röhrer-Straße zur Inverness-Allee zurückgebaut worden ist, gibt es regelmäßig längere Rückstaus. Betroffene sprechen auch von einem "Verkehrschaos". Die Stadt hatte argumentiert, die Abbiegespur sei lediglich ein Provisorium gewesen und habe wieder entfernt werden müssen - unter anderem, weil sie den normalen Standards und Vorgaben nicht entsprochen habe. Die Spur war 2019 eingerichtet worden, als die Kaufbachbrücke - ebenfalls eine Anbindung zum Spickel - aufgrund einer Sanierung halbseitig gesperrt werden musste. Nun soll möglichst schnell eine reguläre Abbiegespur gebaut werden. Etwas Geduld benötigen Autofahrer aber dennoch.

Der Unmut war zuletzt groß. Sozialfraktions-Chef Florian Freund hatte deshalb auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) angegriffen. Kritik gab es aber auch aus den Reihen der CSU selbst. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilt, wird die Bauverwaltung nun dem Bauausschuss des Stadtrats am nächsten Donnerstag einen Projektbeschluss zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit an der Einmündung der Hofrat-Röhrer-Straße in die Inverness-Allee vorlegen. Wenn der Bauausschuss und der Stadtrat dem Vorschlag zustimmten, könne das Vorhaben "zeitnah" in Angriff genommen werden. Ziel sei eine Fertigstellung im März 2024.

Staus an Kreuzung: Der Verkehr soll im Spickel künftig wieder besser fließen

Ziel des Vorhabens ist laut Stadt die Verringerung von Rückstaus in der Hofrat-Röhrer-Straße sowie eine Verbesserung der Radverkehrsführung im Knotenpunktbereich. Geplant sei der Bau einer regulären Abbiegespur schon länger, so die Stadt. Seit 2019 gebe es auch einen Grundsatzbeschluss dazu. Dieses Provisorium sei allerdings nie als "dauerhafte Verkehrseinrichtung" geplant gewesen. Es habe deshalb, so die Stadt, nicht dem erforderlichen Standard entsprochen und könne aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht weiter betrieben werden. Nun könne aber eine dauerhafte Lösung umgesetzt werden, das Geld dafür stehe bereit.

