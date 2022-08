Stadt Augsburg will mehr E-Ladesäulen für Autos schaffen

Ein flächendeckendes Netz soll entwickelt werden, um das Laden am Straßenrand zu ermöglichen. Auch private Betreiber drängen in den Markt.

Die Stadt will die Zahl der E-Ladesäulen in der Öffentlichkeit zügig erhöhen. "Wenn ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr auf die Straße gelassen sollen, dann drängt die Zeit. Das sind nur noch 13 Jahre, in denen man ein flächendeckendes Netz herstellen kann", so Baureferent Gerd Merkle ( CSU). Zwar haben die Stadtwerke ihr 2018 entwickeltes Konzept zum Start mit Ladesäulen an 14 Standorten inzwischen umgesetzt und wollen die fünf Standorte Obstmarkt, Prinzregentenplatz, Augsburger Straße, Ulrichsplatz und Am Schwall erweitern, in der Summe gebe es aber auch mit Standorten anderer Anbieter zu wenig Lademöglichkeiten.

Auch ländliche Stadtteile sollen von Ladesäulen für E-Autos profitieren

Denkbar seien, so Merkle, Ausschreibungen für einzelne Segmente des Stadtgebiets in Form von Tortenstücken. Das soll sicherstellen, dass in jedem Vergabegebiet ein lukratives Innenstadtsegment und weniger dicht besiedelte Stadtteile am Stadtrand enthalten sind. "Wir müssen auch aufpassen, keine perfekt versorgte Innenstadt zu bekommen und in den ländlichen Stadtteilen nicht einmal eine Grundversorgung bieten zu können."

Hier müsse die Kommune steuern. Hintergrund ist auch, dass inzwischen private Betreiber in den öffentlichen Raum drängen. So will die Firma On Charge Säulen unter anderem in der Alpenstraße und der Bgm.-Miehle-Straße errichten. Grundlage ist der geäußerte Wunsch von potenziellen Kunden. Allerdings, so Merkle, brauche es eben ein Konzept mit Ausschreibungen, um Rosinenpickereien zu verhindern. Dafür sei aber auch Personal nötig.

Ein Prozent aller Pkw in Augsburg rollt rein elektrisch

Zum Beginn des Jahres gab es in Augsburg 1519 Elektroautos. Sie machen ein gutes Prozent des gesamten Pkw-Bestands in Augsburg aus. Allerdings verdoppelte sich die Zahl gegenüber dem Vorjahr nahezu. Gleiches gilt für die Zahl der Plug-in-Hybrid-Pkw. Ihre Zahl lag zum Jahreswechsel bei etwa 2000. Der Großteil der E-Auto-Eigentümer und -Eigentümerinnen dürfte seine Akkus aber nicht an öffentlichen Säulen, sondern an der heimischen Wall-Box laden. Angesichts einer Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wurden zuletzt auch viele Heim-Ladestationen in Garageneinfahrten installiert, in denen aktuell noch gar kein E-Auto parkt. (skro)