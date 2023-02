Stadt Augsburg will Obdachlose und Ältere in Hitzewellen schützen

Bis zum Juli soll ein Sofortkonzept erarbeitet werden. Analog zum "Kältebus" könnten Sozialarbeiter bei extremer Hitze nach Wohnungslosen sehen.

Die Stadt Augsburg möchte bis zum Sommer einen Leitfaden entwickeln, wie besonders gefährdete Personengruppen wie ältere Menschen oder Obdachlose in Hitzewellen besser geschützt werden können. Die Stadt arbeitet im Hinblick auf den Klimawandel bereits an einem Hitzeaktionsplan, der etwa mehr Bäume oder auch kühle Räume vorsieht, allerdings soll es auf Wunsch der Sozialfraktion schon Sofortlösungen für den kommenden Sommer geben.

Starke Hitze in Augsburg: Wie könnte Schutz im Sommer aussehen?

Denkbar wäre analog zum "Kältebus" des Sozialverbands "SKM", der in kalten Winternächten unterwegs ist, um nach Obdachlosen zu sehen, ein Angebot bei starker Hitze. In anderen Städten, so Sozialfraktions-Stadträtin Anna Rasehorn, gebe es solche Angebote, in denen Obdachlose zu ausreichender Wasserzufuhr oder zum Aufenthalt im Schatten angehalten werden. Grünen-Stadträtin Pia Haertinger, die beim SKM arbeitet, wies darauf hin, dass man in den Hitzewellen des vergangenen Sommers pro Tag teils mehr als 100 Wasserflaschen an Bedürftige ausgegeben habe.

AfD-Stadtrat Andreas Jurca, der als einziger gegen den von der Sozialfraktion angestoßenen Vorschlag stimmte, wähnte sich "im Fasching". In Deutschland sei ein Hitzeschutzkonzept völlig übertrieben. Wohnungsamts-Leiter Robert Kern sagte, am Ende werde sicher kein 200-seitiges Konzept stehen. Ein Stück weit werde es nur darum gehen, schon vorhandene Dinge wie öffentliche Trinkbrunnen zusammenzuführen und Handlungsempfehlungen zu geben. "Ich sehe da keinen Widerspruch zur Realität", so Kern. (skro)