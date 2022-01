Stadt Augsburg will Spickelbad schnell wieder öffnen

Plus Ölgeruch hatte zur Schließung des Spickelbads in Augsburg geführt. Nun soll es schnell wieder öffnen. Die Ursachen-Suche dauert aber wohl noch länger.

Wegen eines technischen Defekts ist das Spickelbad seit knapp zwei Wochen geschlossen, die Stadt hat kurzfristig Alternativen geschaffen. Das Hallenbad in Göggingen ist jetzt von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Das Hallenbad hat zusätzlich sonntags auf. Wie lange das Spickelbad geschlossen bleibt, darüber dürfte am Mittwoch Klarheit herrschen. Dies sagte Sportreferent Jürgen Enninger auf Anfrage gegenüber unserer Redaktion. Man wolle das Hallenbad sehr schnell wieder öffnen, betont er. Die Ursachenforschung könnte aber deutlich länger dauern.