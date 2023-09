Stadt Augsburg zahlt Hausbesitzern Geld für neue Solaranlagen

Demnächst gibt es von der Stadt bis zu 500 Euro Förderung für Solaranlagen. Auch die Installation von Balkonkraftwerken wird unterstützt.

Wer in Augsburg eine Solaranlage installiert, kann ab 29. September eine Förderung bei der Stadt beantragen. Wie berichtet hatte der Umweltausschuss des Stadtrats im Sommer beschlossen, dass insgesamt 500.000 Euro für das Förderprogramm zur Verfügung stehen sollen. Der Förderbetrag für eine Solaranlage liegt bei 500 Euro, für ein kleines Steckersolargerät ("Balkonkraftwerk") gibt es maximal 200 Euro. Stromspeicher werden nicht gefördert, weil sie einen relativ geringen Beitrag zur CO2-Minderung leisten, so die Stadt.

Um für den Klimaschutz möglichst viel herauszuholen, will die Stadt sich bei der Förderung auf größere Anlagen (Photovoltaik oder Solarthermie) konzentrieren. Für Steckergeräte sind 20 Prozent des Förderbudgets vorgesehen - sie bringen weniger Strom, allerdings soll so möglichst vielen ermöglicht werden, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Augsburg zahlt Förderung: Für den Klimaschutz mehr Solaranlagen nötig

„Mit dem Augsburger Solarförderprogramm möchten wir Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, klimafreundlich und kostengünstig selbst Strom zu erzeugen – das ist auf vielen bereits vorhandenen Flächen sehr gut möglich", so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Wie berichtet müsste der Photovoltaik-Ausbau im Stadtgebiet deutlich steigen, wenn die Ziele zum Klimaschutz erreicht werden sollen. Der jährliche Zubau erreichte vor gut zehn Jahren seinen Höhepunkt, stürzte dann aufgrund Änderungen bei der Einspeisevergütung ab, und liegt seit 2020 bei etwa 4,5 bis 5 Megawatt-Peak jährlich. Im vergangenen Jahr wurden in der Energiekrise zwar rekordverdächtig viele Anlagen ans Netz genommen, allerdings mit teils sehr geringer Leistung. Nötig wäre ein Zubau von Anlagen mit einer Leistung von etwa elf Megawatt in der Spitze je Jahr. Man habe mit der Solarpflicht für Neubaugebiete bereits einen wichtigen Schritt unternommen, mit der Förderung wolle man im Bestand Anreize setzen, so die Stadt.

Weitere Informationen und Antragsformulare (diese erst ab 29. September) sind im Internet unter augsburg.de/solaroffensive zu finden. Bereits installierte oder beauftragte Anlagen sind von der Förderung ausgeschlossen. Am Freitag, 22. September, findet online um 17 Uhr zudem eine virtuelle Einführungsveranstaltung statt. Für Balkonkraftwerke gibt es am Mittwoch, 27. September, einen Online-Vortrag. (skro)