Tatort Bahnhof: Jugendlicher beißt Bahnmitarbeiter in den Hals

Ein Jugendlicher soll in der Nacht zum Sonntag am Hauptbahnhof ausgerastet sein. Nach Angaben der Bundespolizei hatte er sich dort „mit einem Verkehrsschild in der Hand“ aufgehalten. Nachdem er von Bahnmitarbeitern auf das mitgeführte Verkehrsschild angesprochen worden war, „schlug er zu und biss einen der Mitarbeiter“, so die Ermittler. Bei dem Verdächtigen soll es sich nach Angaben der Polizei um einen 17-Jährigen mit ukrainischen Wurzeln handeln. Er soll, heißt es, die Bahnmitarbeiter auch mit dem Schild beworfen und sich gewehrt haben, als sie ihn einer der Mitarbeiter festhalten wollte. „Dabei schlug der Ukrainer einen der Angestellten mehrmals ins Gesicht, biss und würgte ihn am Hals.“ Um diesen Angriff abzuwehren, verteidigte sich der Sicherheitsmitarbeiter der Darstellung der Ermittler zufolge. „Seine Kollegin unterstützte ihn, wobei sie ebenfalls von dem Ukrainer attackiert und im Gesicht getroffen wurde.“ Eine Zeugin wählte den Notruf, woraufhin Streifen der Bundes- und Landespolizei zum Ereignisort eilten. Der Bahnmitarbeiter erlitt bei dem Angriff Bissspuren an der rechten Halsseite und eine blutende Lippe. Seine Kollegin erlitt Verletzungen an der rechten Wange und der rechten Hand. „Bei dem Tatverdächtigen konnten keine Verletzungen festgestellt werden“, so die Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beteiligten vor Ort entlassen. „Die bei dem Vorfall verletzten Sicherheitsbediensteten der Bahn mussten sich in ärztliche Behandlung begeben“, heißt es. Dabei wurde bei der Frau eine Fraktur der Handwurzel am rechten Arm festgestellt. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 17-Jährigen ein. (jaka)
Augsburg-Innenstadt
Warum kämpft der nicht für sein Land...?? Kämpferqualitäten hat er ja wohl..
Weil der Junge 17 Jahre alt ist und vermutlich auch gar nicht für den Dienst an der Waffe geeignet wäre aufgrund der Psyche. Muss einem doch beim Lesen des Textes klar sein, dass mit dem etwas nicht stimmt. Entweder stand er unter Einfluss von Substanzen, oder es ist die Psyche. Für mich stellt sich die Frage, warum hier im Bericht überhaupt die Nationalität genannt wird. Ist das irgendwie relevant und begründet für ein öffentliche Interesse?
An der Front könnte er sich mit seinen herausragenden Qualifikationen gut einbringen...
Sie wollen einen minderjährigen Straftäter in einen Krieg schicken? Wählen Sie zufällig die blauen Trottel? Auch das Mädchen aus der Ukraine das einen Lippenstift gestohlen hat? Was sich hier wieder rumtreibt...
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden