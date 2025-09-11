Tatort Bahnhof: Jugendlicher beißt Bahnmitarbeiter in den Hals

Ein Jugendlicher soll in der Nacht zum Sonntag am Hauptbahnhof ausgerastet sein. Nach Angaben der Bundespolizei hatte er sich dort „mit einem Verkehrsschild in der Hand“ aufgehalten. Nachdem er von Bahnmitarbeitern auf das mitgeführte Verkehrsschild angesprochen worden war, „schlug er zu und biss einen der Mitarbeiter“, so die Ermittler. Bei dem Verdächtigen soll es sich nach Angaben der Polizei um einen 17-Jährigen mit ukrainischen Wurzeln handeln. Er soll, heißt es, die Bahnmitarbeiter auch mit dem Schild beworfen und sich gewehrt haben, als sie ihn einer der Mitarbeiter festhalten wollte. „Dabei schlug der Ukrainer einen der Angestellten mehrmals ins Gesicht, biss und würgte ihn am Hals.“ Um diesen Angriff abzuwehren, verteidigte sich der Sicherheitsmitarbeiter der Darstellung der Ermittler zufolge. „Seine Kollegin unterstützte ihn, wobei sie ebenfalls von dem Ukrainer attackiert und im Gesicht getroffen wurde.“ Eine Zeugin wählte den Notruf, woraufhin Streifen der Bundes- und Landespolizei zum Ereignisort eilten. Der Bahnmitarbeiter erlitt bei dem Angriff Bissspuren an der rechten Halsseite und eine blutende Lippe. Seine Kollegin erlitt Verletzungen an der rechten Wange und der rechten Hand. „Bei dem Tatverdächtigen konnten keine Verletzungen festgestellt werden“, so die Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beteiligten vor Ort entlassen. „Die bei dem Vorfall verletzten Sicherheitsbediensteten der Bahn mussten sich in ärztliche Behandlung begeben“, heißt es. Dabei wurde bei der Frau eine Fraktur der Handwurzel am rechten Arm festgestellt. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 17-Jährigen ein. (jaka)

