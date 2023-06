Stadt baut illegale Bike-Strecke zurück – doch es kommen Alternativen

Nahe dem Eiskanal haben Mountainbiker auf eigene Faust eine Strecke an einer Uferböschung des Lechs gebaut. Der Parcours verschwindet, doch es entstehen nun auch legale Strecken.

Der Eiskanal gilt als bekannte Sportstätte für Kanuten. Auch Weltmeisterschaften werden auf der Strecke in Augsburg ausgetragen. Etwas abseits vom Eiskanal liegt eine andere, verborgene Sportstätte. Sie galt als Geheimtipp unter Radlern, die mit einem Mountainbike unterwegs sind. Einige Sportler hatten zwischen Lechufer und der Zufahrtsstraße zum Eiskanal eine Strecke für Mountainbiker errichtet. Der Haken an der Geschichte: Der Parcours in dieser Form ist nicht erlaubt. Daher schreitet die Stadt Augsburg ein. Sie baut die illegal errichtete Strecke zurück.

Wie die Stadt informiert, werde die Grünanlage "Am Eiskanal - Uferböschung südlich der Bahnlinie" wieder in ihren naturnahen Zustand versetzt. In dem Bereich, der vom Grünamt verwaltet wird, sei ohne Genehmigung eine Bike-Strecke gebaut worden. Laut Stadt bestehe bei Nutzung als Mountainbike-Strecke ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Auch sei eine solche Nutzung nicht mit den Zielen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Wasserwirtschaft vereinbar. Deshalb muss die Strecke wieder verschwinden.

Die Stadt Augsburg will demnächst eine Pumptrack-Strecke in Göggingen errichten

Im Stadtgebiet kommt es immer wieder vor, dass teils illegale Mountainbike-Strecken gebaut werden. Dies war unter anderem im Gögginger Wäldchen der Fall. Die Stadt Augsburg schritt auch hier ein und baute die Strecke zurück. In Göggingen soll als Ersatz demnächst eine Wellenbahn mit überhöhten Kurven ("Pumptrack") nahe dem Festplatz entstehen. Geplant ist auf einem L-förmigen Areal gegenüber dem Taubenturm eine asphaltierte Rundbahn mit Schanzen, Wellen und Kurven. Der Wunsch von Jugendlichen, auch eine Strecke ohne Asphalt zu bauen, sei wegen der Platzverhältnisse nicht erfüllbar, so die Stadt. Sie verwies aber darauf, dass der Verein "Hügelzüchter" nebenan eine sogenannte Dirtbike-Strecke betreibt.

Weil die Nachfrage groß ist, sollen in und um Augsburg in nächster Zeit auch weitere Mountainbike-Strecken entstehen. Der Deutsche Alpenverein plant einen Bikepark auf einem Grundstück an der Anna-Seghers-Straße im Augsburger Stadtteil Göggingen. Kosten sollen die Bike-Strecken dort rund 370.000 Euro, der Verein bekommt dafür unter anderem einen Zuschuss von der Stadt. Der Baubeginn wird für Herbst kommenden Jahres angestrebt. Zwei Gebiete mit diversen Mountainbike-Strecken will der 2020 gegründete Verein MTB–Augsburg in der Nähe der Mariengrotte in Leitershofen im Staatsforst und im privaten Lehenwäldchen an der B300 in der Nähe des Golfplatzes Leitershofen einrichten. Der Verein hat inzwischen mehrere Hundert Mitglieder. Ein erster Trail nahe der Mariengrotte soll demnächst schon in Betrieb gehen.

Lesen Sie dazu auch