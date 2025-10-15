Stadt bleibt auf Erbpacht-Grundstücken in Lechhausen sitzen

Die Idee der Stadt, bauwilligen Familien im Lechhauser Neubaugebiet an der Stätzlinger Straße den Bau von Häusern durch Erbpacht-Grundstücke vergleichsweise günstig zu ermöglichen, ist gescheitert. Für die 16 Grundstücke gab es 14 Bewerbungen, letztlich kam aber kein Vertrag zustande, erklärte die Stadt nun.

Bei einem Erbbaurechtsvertrag wechselt das Grundstück nicht den Eigentümer (in diesem Fall die Stadt). Der Erbbauberechtigte darf das Areal gegen eine jährliche Zinszahlung bebauen und nutzen und muss nicht den hohen Kaufpreis schultern. Allerdings kann es sein, dass er das Areal in einigen Jahrzehnten gegen eine Ablöse fürs Gebäude zurückgeben muss, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Zu Zeiten des Baubooms mit hohen Grundstückspreisen galt das Erbbaurecht als ein Lösungsansatz in der Stadtpolitik, um Bauen zu ermöglichen.

Doch im Fall der Wernhüterstraße hatte es seine Tücken. Entweder hatten die Bewerber schlussendlich zu wenig Geld, um das Gesamtvorhaben zu finanzieren, oder sie wollten lieber kaufen. Die Stadt wird die Einfamilienhaus-Grundstücke - ausgehend vom derzeitigen Bodenwert - für knapp 855 Euro pro Quadratmeter nun zum Kauf anbieten, die Doppelhaushälften-Grundstücke für 910 Euro (inklusive des Erschließungsaufwands von 157 Euro pro Quadratmeter). Anpassungen sind noch möglich. Die Stadt plant ein Bewerbungsverfahren via Internet. Bewerber werden eine Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren bekommen, auch eine Solarpflicht ist geplant.

Welche Zukunft hat Erbbaurecht seitens der Stadt künftig?

Im Liegenschaftsausschuss des Stadtrats sagte CSU-Rat Matthias Fink, dass man zur Kenntnis nehmen müsse, dass das Instrument des Erbbaurechts aktuell keinen Erfolg gebracht habe. „Jetzt wird es der klassische Verkauf mit Abzahlen über Jahrzehnte und dem Vererben an die Kinder.“ Man müsse vor dem Hintergrund schauen, welche Zukunft das Erbbaurecht in der städtischen Wohnungsbaupolitik haben soll. Allerdings spielte, so SPD-Rätin Tatjana Dörfler, wohl auch der Zuschnitt von Grundstücken eine Rolle.

Im Baugebiet an der Wernhüterstraße - dem aktuell einzigen größeren Neubaugebiet, das in Augsburg noch Einfamilienhäuser vorsieht - entstehen insgesamt um die 350 Wohnungen und Häuser. 90 Grundstücke im ersten Bauabschnitt sind bereits erschlossen und verkauft. Auch die städtische Wohnbaugruppe baut dort eine Anlage. Die Vermarktung der verbleibenden 60 Grundstücke hat der Projektentwickler Infracommun Senn inzwischen begonnen, ein Teil ist bereits verkauft. In dem Neubaugebiet auf Ackerflächen nahe der Antonsiedlung sind die Straßen nach Charakteren aus der Puppenkiste benannt.