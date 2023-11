Stadt bringt am Perlachturm neue Schutznetze an

Die Westfassade des Augsburger Perlachturms ist in schlechterem Zustand als gedacht. Deshalb wird gleich am heutigen Freitag gehandelt.

Der Augsburger Perlachturm soll ab Herbst nächsten Jahres saniert werden. Diese Woche fanden deshalb weitere Untersuchungen statt. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde laut Auskunft der Stadt festgestellt, dass die Westfassade zum Rathausplatz hin in einem schlechteren Zustand ist als erwartet. Laut Bauverwaltung sei es nicht auszuschließen, "dass erneut Teile des Putzes und der Gesimse abfallen". Noch am Freitag werden deshalb weitere Schutznetze rund um das Wahrzeichen angebracht. Die Arbeiten könnten deshalb so schnell erledigt werden, da aufgrund der Untersuchungen sowohl Kran als auch Fachpersonal bereits vor Ort sind.

Augsburger Stadtrat entscheidet über Sanierung des Perlachturms

Am Donnerstag soll der Augsburger Stadtrat endgültig über die Sanierung des Turms entscheiden. Wie berichtet, wird der Bau von Elias Holl baulich ertüchtigt, er bekommt einen neuen Anstrich und eine neue Treppe. Ab 2027 soll er dann, Stand jetzt, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. (nip)

