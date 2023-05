Stadt denkt über weitere Spielmöglichkeiten in Innenstadt nach

Wo könnten in Augsburg neue Spielmöglichkeiten für Kinder entstehen? Moritz- und Zeugplatz sind aktuell im Gespräch. Noch ist aber nichts spruchreif.

Das städtische Grünamt ist aktuell dabei, auszuloten, wo in der Innenstadt dauerhafte Spielmöglichkeiten für Kinder eingerichtet werden könnten. Denkbar, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), sei eine Anlage am Moritzplatz. Auch eine Ausweitung der bestehenden Kletteranlage neben dem Zeughaus-Biergarten sei denkbar. Noch sei aber nichts spruchreif. Die städtische Marketing-Gesellschaft Augsburg Marketing, die den Wasserspielplatz im Sommer betreiben wird, hatte im Ordnungsausschuss des Stadtrats erklärt, dass eine Attraktivierung der Innenstadt für Familien wünschenswert sei. Für dauerhafte Spielangebote sei aber die Stadt selbst verantwortlich. Angestoßen hatte die Debatte die Sozialfraktion. (skro)