Augsburg

19:39 Uhr

Kahnfahrt: Stadt drängt auf Abriss des Schwarzbaus

Bela Balogh, Pächter der Kahnfahrt, bangt um die Zukunft seines Restaurants. Die Stadt will es "neu planen" lassen, was faktisch einem Abriss gleichkommt.

Plus Das Restaurantgebäude kann nicht weiter genutzt werden. Soll es für diese Saison überhaupt einen Bootsverleih geben, muss Pächter Balogh den Schwarzbau abreißen.

Von Stefan Krog

Die Stadt sieht offenbar keine Zukunft für das Restaurant an der Augsburger Kahnfahrt. Am Montag erklärte die Stadt, dass nach derzeitigem Stand ab 2024 eine "Neuplanung" der Kahnfahrt nötig werde. Was damit konkret gemeint ist, ließ eine knappe städtische Pressemitteilung offen, gemeint ist aber damit faktisch ein Abriss.

