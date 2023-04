Stadt ehrt 19 Menschen: Sie haben sich um Augsburg verdient gemacht

Plus Oberbürgermeisterin Eva Weber ehrt acht Frauen und elf Männer. Warum sie die Verdienstmedaille "Für Augsburg" erhalten haben.

Für Menschen, die sich um Augsburg verdient gemacht haben, gibt es eine besondere Auszeichnung. Sie erhalten die Verdienstmedaille "Für Augsburg", die jährlich verliehen wird. Im Vorjahr fiel die Ehrung aus, daher gibt es in diesem Jahr einen großen Aufschlag. Oberbürgermeisterin Eva Weber hat am Mittwochabend im Goldenen Saal des Rathauses acht Frauen und elf Männer ausgezeichnet. Die Geehrten sind auf ganz unterschiedlichen Feldern aktiv - von der Erinnerungsarbeit bis zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen.

Heinrich Bachmann war 18 Jahre ehrenamtliches Mitglied des Augsburger Stadtrats und ist in vielen Themen für Vertriebenenverbände engagiert.