Stadt erhöht Bioanteil in Kita-Essen auf knapp 50 Prozent

Für Kinder in städtischen Einrichtungen kommen immer mehr hochwertige, nachhaltige Lebensmittel auf den Tisch. Nach Anlaufproblemen wurde ein Ziel schneller erreicht als erwartet.

In Augsburger Kitas kommt zunehmend "Bio" auf den Tisch. Die Stadt hat nach eigenen Angaben in ihren 53 Einrichtungen den Bioanteil beim Essen im Durchschnitt auf knapp 50 Prozent erhöht. Das Ziel sei deutlich früher erreicht worden als erwartet.

Statt in fünf Jahren sei die Zielmarke bereits nach zwei Jahren erreicht, teilt die Stadt mit. Dies habe eine Auswertung der Zahlen seit 2015 ergeben. Die Erhöhung des Bioanteils sei ohne eine Erhöhung der Budgets erreicht worden. Das Ergebnis folge der Entwicklung, wonach immer mehr Kindertageseinrichtungen darauf achten, biologisch erzeugte, regional hergestellte und verarbeitete Lebensmittel einzusetzen.

Kita Reischlestraße ist Spitzenreiter bei Bioessen in Augsburg

Während nach Angaben der Stadt in der Kita Bleicherbreite der Anteil 2015 noch bei unter zwei Prozent lag, bietet die Kita inzwischen Essen mit einem Bioanteil von 25 Prozent an. Den Spitzenwert erreichte im ganzjährigen Vergleich für das Jahr 2022 die Kita Reischlestraße mit knapp 83,5 Prozent.

2007 hatte der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss gefasst. Es war das Aufbruchsignal zur „Biostadt Augsburg“. Damals wurde beschlossen, dass in städtischen Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen der Anteil der Biolebensmittel auf 30 Prozent ausgeweitet und verstärkt saisonale und regionale Lebensmittel verwendet werden sollen. 2018 gab es zunächst eine ernüchternde Zwischenbilanz. Damals informierte das Gesundheitsamt, dass die Stadt von dem angepeilten Ziel weit entfernt sei. Als Gründe wurden damals genannt, dass Bioessen kein Ausschreibungskriterium sei. Viele Einrichtungen hätten auch Sorge gehabt, es sei viel zu teuer.

Hauswirtschafterinnen helfen mit, das Ziel zu erreichen

Inzwischen ist man deutlich weiter. 2021 wurde der Bioansatz in Kitas auf 40 Prozent weiter erhöht. Bildungsreferentin Martina Wild sagt, gesundes Essen lege die Grundlage für ein gutes und gesundes Leben. "Wenn wir hier bei unseren Kitas in Augsburg den Anteil an regionalen und Biolebensmitteln kontinuierlich steigern, fördert das nicht nur die Kleinsten unserer Gesellschaft. Wir tragen damit vor Ort auch konkret zum Schutz der Artenvielfalt, zum Klimaschutz und zu mehr Nachhaltigkeit bei." Zugleich werde ein Beitrag geleistet, die ökologische Landwirtschaft zu stärken und die Wertschöpfung in der Region zu halten.

Schritt für Schritt haben zahlreiche Kitas einzelne Produktgruppen auf Bio umgestellt. Diana Schubert, Leiterin von Kita Stadt Augsburg, sagt: "Allein 2022 ist es uns gelungen, drei bestehende Küchen von Misch- auf Frischküchen umzustellen." Zudem sei das Vergabeverfahren verändert worden. Auch bei extern vergebenen Caterings werde auf einen Bioanteil von mindestens 25 Prozent geachtet. Hauswirtschafterinnen seien ein fester Bestandteil des pädagogischen Teams. "50 Prozent sind geschafft, aber wir haben noch viel mehr vor", kündigt Wild an. (eva)