Stadt geht mit Werbekampagne für das Theater in die Offensive

Die Theatersanierung wird häufig mit gestiegenen Kosten in Verbindung gebracht. Weshalb das Kulturreferat jetzt provokante Großplakate am Theater aufhängt.

An der Staatstheaterbaustelle hängen seit Sonntag großflächige Werbeplakate, mit denen die Stadt Augsburg momentan kursierende Fragen zur Theatersanierung offensiv aufnimmt. Unter dem großen Slogan "Was für ein Theater" werden mehrere Fragen in Stichwort-Form gestellt, etwa "Bonzenbühne?", "Bau-Wahn?" oder "Lech-Elphi" in Anlehnung an die aus dem Ruder gelaufenen Kosten bei der Hamburger Elb-Philharmonie. Die Antworten auf die vermeintlich provokanten Fragen stehen aber schon fest.

Mit einer provokanten Werbeaktion will die Stadt Augsburg jetzt auf den Nutzen der Theatersanierung hinweisen. Foto: Silvio Wyszengrad

In einigen Monaten will die Stadt die Fragen auflösen, indem sie auf den Wert der Theatersanierung für Kultur und die gesamte Stadtgesellschaft verweist. Die Theatersanierung geriet angesichts der Kosten von bis zu 340 Millionen Euro immer wieder in die Kritik, zuletzt seitens des Bundes der Steuerzahler. Das Große Haus am Kennedyplatz ist seit 2017 geschlossen, argumentiert hatte man damals mit Statik und mangelhaftem Brandschutz. Seitdem wird das Gebäude an dem zentralen Standort saniert, dahinter soll ein Neubau entstehen. Sowohl der Zeit- als auch der Kostenplan waren seitdem mehrfach korrigiert worden - nach hinten und oben. Das Theater muss mit zwei Übergangsspielstätten im Martinipark und am Gaswerk auskommen.

Am Dienstag und Mittwoch (14. und 15. November) will die Stadt mit Anwohnern, Gewerbetreibenden und allen Bürgern die Zukunft des sogenannten Theaterquartiers diskutierten. Die Stadt will den Fokus von der reinen Theatersanierung auf die Straßen drumherum aufweiten, wohl auch um die positiven Folgen für die Allgemeinheit und nicht nur für Kulturinteressierte herauszustellen.

