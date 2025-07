Stadt geht mit Zwischennutzung ins Rübsamen-Gebäude

Die Stadt Augsburg wird von November 2025 bis März 2026 die ehemaligen Räume von Rübsamen in der Karolinenstraße mit einem Zwischennutzungs-Konzept namens „Karo [10]“ beleben. Dort soll Raum sein für Ausstellungen, Lesungen, Diskussionsrunden, temporäre Verkaufsflächen oder sportliche Aktionen, so das zuständige Kulturreferat. Die rund 180 Quadratmeter große Fläche mit Schaufensterlage kann tage- oder wochenweise genutzt werden. „Mit KARO [10] möchten wir dafür sorgen, dass Leerstand nicht ungenutzt bleibt und kreativ belebt wird. Die Zwischennutzung soll ein offener Ort für alle sein, ein Raum für Begegnung, in dem niederschwellige Beteiligung und gemeinschaftliche Ideenentwicklung möglich sind“, so Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne). Die Stadt plant zudem eine Nutzung der Rübsamen-Räume beim Brechtfestival 2026.

Bewerben können sich Kunst- und Kulturschaffende sowie Vereine. Auch innovative Nutzungsideen sind ausdrücklich willkommen, so die Stadt. Bewerbungen sind bis zum 31. August über ein Online-Formular möglich (augsburg.de/karo10). Die Räume von Rübsamen stehen seit über einem Jahr leer, nachdem das Traditionsgeschäft Rübsamen Insolvenz anmelden musste. Rübsamen galt als einer der Ankermieter in der Karolinenstraße.