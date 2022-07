Stadt geht von 3000 geflüchteten Ukrainern in Augsburg aus

Wann eine Rückkehr möglich ist, ist nicht absehbar. Die Verwaltung wird personell verstärkt, um die Aufgaben bewältigen zu können.

Die Stadt schätzt, dass in Augsburg aktuell um die 3000 geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen leben. Vor dem Krieg lebten bereits etwa 1000 Menschen mit ukrainischem Pass in der Stadt. Gerade zu Beginn des Kriegs gab es zeitweise keinen Überblick über die Zahlen, weil viele Flüchtlinge zunächst privat unterkamen und sich in den ersten Tagen und Wochen nicht registrierten. Inzwischen, so Personalreferent Frank Pintsch (CSU), habe man mehr Klarheit, auch anhand gestellter Anträge.

Die Stadt wird nun 35 Stellen im Sozialamt, im Jobcenter, im Wohnungsbereich und im Bürgeramt schaffen, um die anstehende Arbeit zu bewältigen. Die Jobs sind auf zwei Jahre befristet. Pintsch sagt, es sei zunächst nicht absehbar, dass die Arbeit weniger werde, darum müsse man reagieren. Zuletzt wurde Personal aus anderen Dienststellen abgeordnet und es wurden Zeitarbeitskräfte zur Verstärkung eingesetzt. Eine Dauerperspektive sei das aber nicht. "Es weiß ja auch kein Mensch, wie es mit einer Corona-Herbstwelle aussieht", so Pintsch. Womöglich müsse auch dann intern wieder Personal verschoben werden. Insofern komme man ohne die befristeten Stellen kaum aus. (skro)