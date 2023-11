Stadt ist enttäuscht nach Tempo-30-Entscheidung

Augsburg gehörte zu den Gründungsmitgliedern einer Städteinitiative. Die Forderung: mehr Freiheiten für Tempo 30. Im Bundesrat wurde das Vorhaben gestoppt.

Das Scheitern einer Neufassung des Straßenverkehrsgesetzes im Bundesrat am Freitag hat auch auf Augsburg unmittelbare Auswirkungen: Nachdem Kommunen nun bis auf Weiteres nicht mehr Freiheiten beim Ausweisen von Tempo 30 bekommen, wird es in mehreren Augsburger Straßen vorläufig bei Tempo 50 bleiben. Die Stadt hätte sich in ausgewählten Straßen wie der Wellenburger Straße ( Göggingen), am Alten Postweg (Hochfeld), am Klinkerberg, in Teilen der Jakoberstraße (beide Innenstadt), der Hessenbachstraße ( Pfersee), der Stätzlinger Straße (Lechhausen) oder am Holzweg (Bärenkeller) Tempo 30 vorstellen können. Bisher ist das im Hinblick auf die Straßenverkehrsordnung, die im Nachgang des Gesetzes geändert worden wäre, nicht möglich. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) reagierte enttäuscht.

Weber hatte noch im Vorfeld der Entscheidung beim Freistaat für Unterstützung geworben. Offenbar waren es einige unionsgeführte Bundesländer, die den Vorschlag der Ampel-Koalition ablehnten. Die Stadt hatte sich schon 2021 im Rahmen einer Städteinitiative für mehr Freiheiten bei der Regelung des Verkehrs ausgesprochen. Augsburg war vor gut zwei Jahren eines von sieben Gründungsmitgliedern der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten", der inzwischen 1011 Kommunen (darunter 280 aus Bayern) mit Bürgermeistern fast aller politischer Couleur angehören. Ziel ist nicht, flächendeckend Tempo 30 einzuführen, aber Kommunen mehr Entscheidungsfreiheiten einzuräumen, weil sie mit den Gegebenheiten vor Ort am besten vertraut sind. Auf den großen Hauptstraßen wie der Bürgermeister-Ackermann-Straße wolle aber niemand eine 30er-Regelung, so die Stadt.

Es muss erst etwas passieren, bis die Stadt Augsburg handeln darf

Bisher ist Tempo 30 an größeren Straßen an strenge Voraussetzungen gebunden. Anders als die Tempo-30-Zonen, die nach deren Einführung in den 1980er-Jahren inzwischen auf fast alle Neben- und Wohnstraßen ausgedehnt wurden, muss an größeren Straßen die Verhängung von Tempo 30 besonders begründet werden, weil es einen Unfallschwerpunkt gibt oder schützenswerte Einrichtungen wie ein Kindergarten direkt an der Straße liegen. Die Folge: Auch da, wo Anwohner es dringend wünschen oder die Stadt einen potenziell gefährlichen Abschnitt sieht, muss es aus gesetzlichen Gründen aktuell bei Tempo 50 bleiben. Man müsse, so der frühere Baureferent Gerd Merkle (CSU), der die Mitgliedschaft Augsburgs in dem Bündnis anstieß, leider erst warten, bis tatsächlich schwere Unfälle passieren, auch wenn man sie schon kommen sehe. Darüber hinaus gibt es in manchen Straßen ein Wechselspiel zwischen Tempo-50- und Tempo-30-Abschnitten, weil das 30er-Limit nur direkt vor schutzwürdigen Einrichtungen gelten darf.

"Wir treten weiter auf der Stelle", klagt Augsburgs Oberbürgermeisterin

Oberbürgermeisterin Weber sagte, die Entscheidung sei ein Rückschlag. "Wenn wir Kommunen die Mobilitätswende voranbringen sollen, brauchen wir den Rückenwind von Bund und Ländern in Form von mehr Entscheidungsspielraum und die Freiheit, unser Vor-Ort-Wissen auch einzusetzen. Mit dem jetzigen Rückschlag treten wir bei dem Thema nun weiter auf der Stelle." Man fordere, dass wieder Sache in die Bewegung komme. Nach dem Patt zwischen Bundestag und Bundesrat kann nun der Vermittlungsausschuss angerufen werden. Der Gesetzentwurf, über den innerhalb der Ampel-Koalition länger gerungen worden war, sei ohnehin schon "zu kurz gesprungen" gewesen, kritisierte Weber. "Aber immerhin hatte die Richtung gestimmt."

In der Tat waren die Erwartungen der beteiligten Kommunen höher gewesen. Mit der jetzt geplanten Gesetzesänderung wäre es aber immerhin möglich gewesen, Tempo 30 unter bestimmten Voraussetzungen (etwa die Verbindung zweier Tempo-30-Abschnitte, wenn sie weniger als 500 Meter auseinanderliegen) einfacher zu verhängen. Auch neue Busspuren und Radwege wären einfacher möglich gewesen, ebenso das Thema Bewohnerparken.

Die Stadt hatte in den vergangenen Jahren in mehreren Straßen Tempo 30 verhängt, wo dies rechtlich begründbar war. Unter anderem gab es eine Geschwindigkeitsreduktion in der Von-Cobres-Straße, der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße (beide Göggingen), der Pferseer Straße, der Wertachstraße und am Oberen Graben in der Altstadt (jeweils aus Gründen des Lärmschutzes). Im Zuge der Einigung mit den Initiatoren des Fahrradbegehrens wurden weitere 30er-Regelungen in der Stettenstraße, der Schießstättenstraße am Wittelsbacher Park, der kompletten Schertlinstraße und der Holzbachstraße (Bahnunterführung) umgesetzt. Die rechtlichen Begründungen für diese Straßen reichten vom Thema Sicherheit über örtliche Gegebenheiten bis zum Thema Lärm.

Wie berichtet plant Baureferent Steffen Kercher zudem im Rahmen eines Verkehrsversuchs ein 30er-Limit auf der Ost-West-Achse zwischen Staatstheater und Jakobertor (Grottenau/Karlstraße/Leonhardsberg/Jakoberstraße/Pilgerhausstraße).