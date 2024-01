Stadt Augsburg kalkuliert die Straßenreinigungsgebühren neu

Ab jetzt ist die Länge der Grundstücksgrenze zu einer öffentlichen Straße maßgeblich. Die Bescheide gehen in den nächsten Tagen raus.

Grundstückseigentümer in Augsburg bekommen demnächst Post von der Stadt: Sie werden künftig andere Gebühren für die Straßenreinigung bezahlen müssen. Bisher berechnete die Stadt die anteilige Gebühr anhand der Straßenfläche vor dem Grundstück aus, künftig ist die Länge der Grundstücksgrenze an einer Straße maßgeblich. Profitieren werden Anlieger an großen Hauptstraßen, stärker zur Kasse gebeten werden Anlieger in Wohnstraßen. Bei etwa fünf Prozent geht die Stadt von deutlichen Mehrbelastungen aus, allerdings auf einem bisher eher niedrigen Gebührenniveau.

Wer in Augsburg an einer schmalen Straße wohnt, wird mehr bezahlen

Teils kann es auf eine Verdoppelung oder gar Verdreifachung hinauslaufen, wenn jemand an einer extrem schmalen Straße wohnt und ein langgezogenes Grundstück hat. In der Regel werden zwei- bis dreistellige Beträge pro Jahr für die Straßenreinigung fällig. Die Stadt spricht von einem solidarischen Modell, da Anlieger an Hauptstraßen ohnehin schon Nachteile durch mehr Lärm und Verkehr hätten. Für den Großteil der Anlieger an schmalen Straßen soll es bei "moderaten" Gebührenanpassungen bleiben. Die Stadt will die neuen Bescheide zum 31. Januar verschicken. Die letzte Gebührenerhöhung sei 1994 erfolgt. Die Bescheide gehen an die Grundstückseigentümer. Vermieter können die Kosten für die Straßenreinigung über die Nebenkosten auf den Mieter umlegen.

Die Stadt weist darauf hin, dass sich Bürger bei Fragen telefonisch unter 0821/324-4884 oder via Mail an kundencenter.aws@augsburg.de melden können. Allerdings könne es nach dem Versand der Bescheide zu Wartezeiten kommen. Unter aws.augsburg.de gibt es zudem weitere Informationen. (skro)