vor 8 Min.

Stadt möchte Drogenszene vom Haller-Platz wegverlagern

Der Drogenkontaktladen "beTreff" am Oberhauser Bahnhofsvorplatz (hier ein Bild von Ende September) wird rege genutzt, stößt aber an seine Grenzen. Die Stadt will das Angebot an anderer Stelle nun deutlich erweitern, um den Platz zu entlasten und den Süchtigen besser zu helfen.

Plus Angesichts von neuartigen Drogen spitzt sich die Lage auf dem Oberhauser Bahnhofsvorplatz zu. Bloße Verdrängung bringe nichts, sagt Augsburgs Ordnungsreferent Pintsch. Er legt ein neues Konzept vor.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt Augsburg plant die Verlagerung der Drogenszene vom Helmut-Haller-Platz in Oberhausen, nachdem die Situation dort auf Dauer immer schwieriger wird. Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) hatte schon vor einigen Monaten angedeutet, dass es aus seiner Sicht ein neues Konzept brauche, um die Lage auf dem Platz zu entspannen. Inzwischen hat er einen Vorschlag ausgearbeitet, der bereits politisch diskutiert wird und demnächst offiziell dem Stadtrat vorgestellt werden soll. Pintsch bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion entsprechende Überlegungen, die relativ weitreichend sind.

Demnach ist vorgesehen, den bisherigen "beTreff"-Drogenkontaktladen – ein Angebot von Stadt und Drogenhilfe Schwaben – neu aufzustellen. Nach fünf Jahren stoße die Einrichtung, die die Situation auf dem Platz ein Stück weit entspannte und den Süchtigen einfachen Zugang zu Hilfe ermöglicht, zunehmend an ihre Grenzen, so die Beobachtung der Stadt. Pintsch will an anderer Stelle im Westen ein deutlich vergrößertes Hilfs- und Aufenthaltsangebot auf die Beine stellen. Man suche eine Immobilie. Die Stadt äußert sich nicht zur Frage, in welchem Stadtteil das neue Angebot liegen soll, allerdings wird es vermutlich wieder auf Oberhausen hinauslaufen.

