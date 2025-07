Stadt plant Bürgerpark nahe Autobahn

Die Stadt Augsburg will auf einer Fläche nördlich der Hammerschmiede nahe der Autobahn einen so genannten Bürgerpark anlegen. Auf einer gut 7100 Quadratmeter großen Fläche soll eine Grünanlage zwischen Neuburger Straße und Branntweinbach entstehen. Ziel sei die Verbindung von Klimaschutz, bürgerlichem Engagement und Baumersatzpflanzungen. Bürger sollen die Möglichkeit bekommen, in dem Park Bäume zu spenden. Auch Vereine oder Firmen sind angesprochen, wenn es um einen festlichen Anlass oder ein Geschenk geht. Die Spender werden auf einer Plakette an einem Treffpunkt auf dem Gelände verewigt. Geplant sind auch Bänke, die zum Aufenthalt einladen.

Start der Spendenaktion mit einer ersten Pflanzaktion wird der 14. November sein, ab dann soll jeweils am zweiten Freitag im März und im November die Pflanzung von Bäumen möglich sein. Interessierte können sich aus einer Liste einen Baum suchen, der dann von einer Fachfirma gepflanzt wird. Davon abweichende Termine, etwa für eine Hochzeit, werden aus organisatorischen Gründen nicht angeboten werden.

Baumspenden sind in Augsburg auch am Lech möglich

Seitens der Stadt heißt es, dass man mit dem Projekt dem gestiegenen Interesse an Bäumen in der Bevölkerung gerecht werden wolle. Die Möglichkeit zu Baumspenden gibt es seit diesem Jahr auch am Lech. Seit mehreren Jahren hat die Stadt sogenannte Bürgerwälder angelegt - etwa Bergheim oder östliche Hammerschmiede. Die neue Anlage soll mit Bänken und Wegen eher die Anmutung eines Parks haben.