Stadt plant Pflanzung von 24 Jungbäumen in der Innenstadt

Die Stadt trifft aktuell Vorkehrungen für die Pflanzung von 24 Jungbäumen in der Augsburger Innenstadt. Diese sollen laut Grünamt spätestens im Frühjahr gepflanzt werden. Wie berichtet, wird die Stadt in den kommenden Jahren im Rahmen des Projekts Smartes Stadtgrün insgesamt 70 Bäume in der Innenstadt pflanzen. Im Frühjahr 2024 wurden die ersten elf Jungbäume eingesetzt. Nun sollen 24 weitere folgen. Die neuen Standorte befinden sich unter anderem an der Freilichtbühne. Darüber hinaus plant die Stadt einen Runden Tisch. Zuletzt gab es viel Kritik von Naturschützern, die dem Umweltreferat eine nicht ausreichende Begrünung der Innenstadt vorwarfen. Sie sollen nun eingebunden werden.

