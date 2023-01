Augsburg

vor 41 Min.

Stadt plant Radwegversuch in der Kriegshaberstraße

Plus Die Hauptstraße bekommt provisorische Schutzstreifen. Damit soll die Uniklinik besser erreichbar werden. Rund 40 Stellplätze werden wegfallen.

Von Stefan Krog

Die Stadt setzt ihre Versuchsreihe mit provisorischen Fahrradwegen im Jahr 2023 fort: Im Lauf des Jahres soll die Kriegshaberstraße zwischen Listle- und Spectrum-Kreuzung versuchsweise einen sogenannten Angebotsstreifen für Radler und Radlerinnen in beide Richtungen bekommen. In der viel befahrenen Hauptstraße, die Pfersee/ Stadtbergen mit der Uniklinik/ Neusäß verbindet, gibt es bislang kein Angebot für den Fahrradverkehr. Insgesamt dürften um die 40 Stellplätze für Autos am Straßenrand wegfallen. Am Donnerstag soll der Bauausschuss des Stadtrats über das Thema abstimmen.

