Stadt reagiert: Neue Beschilderung soll Dauerstaus in der Altstadt verhindern

Der Perlachberg ist jetzt nur noch für Anlieger befahrbar. Wegen der Vielzahl an Baustellen gibt es einen Schilderwald in der Augsburger Innenstadt.

Wegen einer Vielzahl an neuen Baustellen gab es am Montag in der Augsburger Innenstadt Dauerstaus, Anwohner, Geschäftsleute und Autofahrer waren genervt. Die Stadt Augsburg reagierte schnell auf das zeitweise Verkehrschaos vom Montag: Eine wichtige Zufahrtsroute in die Altstadt wurde massiv eingeschränkt, den Perlachberg dürfen ab sofort nur noch Anlieger und Anliegerinnen befahren. Für Busse gilt ein Durchfahrtsverbot. Anlieger sind in diesem Fall auch Autofahrer, die in die Tiefgarage An der Stadtmetzg wollen. Die neue Verkehrsführung sorgt am Dienstag für eine spürbare Entlastung der Wohngebiete in der Altstadt.

Am Leonhardsberg zeigt sich ein Schilderwald. Foto: Silvio Wyszengrad





Gunther Höhnberg ist Leiter des städtischen Tiefbauamtes. Am Dienstagmittag war er mit drei Kollegen aus dem Baureferat zu Fuß unterwegs, um sich die geänderte Verkehrsführung anzuschauen. Dass es am Montag nicht gut gelaufen war, hatte die Stadt frühzeitig bestätigt. Man reagierte kurzfristig und änderte die Beschilderung. Höhnberg geht nun davon aus, dass sich die geänderte Verkehrsführung bei ortskundigen Autofahrern schnell einpräge. Erfahrungsgemäß bedarf es ein bis zwei Tage, bis die Umleitung greift und Verkehrsteilnehmer sich neu orientiert haben, heißt es. "Auch die nächsten Tage werden wir die Verkehrslage weiter genau im Auge behalten", sagt Höhnberg.

Ortsfremde haben Probleme mit Beschilderung in Augsburgs Innenstadt

Zur Mittagszeit am Dienstag war zu registrieren, dass einige auswärtige Autofahrer von der Karolinenstraße nach links abbiegen wollten. Für sie ist der Perlachberg jedoch gesperrt. Daher folgten vor dem Perlachturm einige gewagte Wendemanöver. Die Beschilderung mag allerdings für Ortsfremde rätselhaft sein. Ein gelbes Umleitungsschild bezieht sich lediglich auf die Zufahrt zur Tiefgarage Stadtmetzg.

Eine Momentaufnahme: Am Dienstagmittag gehörte die Schmiedgasse wieder den Fußgängern. Foto: Silvio Wyszengrad

Gegenwärtig sind in der Innenstadt der Schmiedberg, ein Teilstück des Mittleren Grabens und ein Teilstück der Barfüßerstraße komplett gesperrt. Autofahrerinnen und -fahrer werden dementsprechend umgeleitet. Dies führt jedoch mitunter zu einem Schilderwald. Allein am Leonhardsberg stehen stadteinwärts vier unterschiedliche Schilder in Sichtweite.

Lesen Sie dazu auch

Entspannt hat sich zwischenzeitlich die Situation in der Schmiedgasse in der Altstadt. Die enge Gasse war zum Start der Sommerbaustellen verstopft. Hunderte Autofahrer quälten sich am Montag durch die Gasse. Wegen der eingeschränkten Zufahrt am Perlachberg kommt es mittlerweile zu keinen Staus mehr. In der Mittagszeit waren mitunter sogar nur Fußgänger in der Schmiedgasse unterwegs.

Die Absperrung am Perlachberg wird so lange gelten, bis die Fernwärmearbeiten in der Barfüßerstraße abgeschlossen sind. Spätestens bis Ende der Sommerferien sei der Bereich wieder frei, kündigt die Stadt an.