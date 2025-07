Stadt saniert zurückgegebenen Turm

Die Stadt will für die Sanierung des Unteren Brunnenturms im Springergäßchen 400.000 Euro in die Hand nehmen. Die Immobilie gehört der Stadt, war aber lange Jahre an Siegfried Schmid vermietet, der sie als Wochenendwohnung nutzte und unter denkmalpflegerischen Aspekten sanierte. Zum Jahresende 2024 ging der Turm an die Stadt zurück. Wie berichtet müssen das marode Dach und die umlaufende Balustrade, die bereits bröckelt, saniert werden.

Der Untere Brunnenturm ist Teil des Uneso-Weltkulturerbes

Die Stadt hat für den Moment 300.000 Euro in der Hinterhand, über die Finanzierung des Rests muss noch entschieden werden. Zudem wird auf eine Förderung gehofft. Dass das Geld relativ schnell bereit gestellt wird, während andere historische Gebäude der Stadt - etwa in der Maximilianstraße - länger auf eine Sanierung warten, dürfte auch damit zusammenhängen, dass der Turm Bestandteil des Unesco-Weltkulturerbes ist. Der Turm - einst als Wehrturm gebaut und 1538 zum Wasserturm ausgebaut - soll perspektivisch für Führungen oder Ausstellungen geöffnet werden. Auch der Garten und ein Wehrgang auf dem Nachbargrundstück könnten einbezogen werden, wobei noch rechtliche und finanzielle Fragen zu klären wären. Die Sanierung soll 2026 starten.