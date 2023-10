In Augsburg gibt es jetzt mehr Straßen mit Tempo 30

In Augsburg stehen mehr Tempo-30-Schilder – unter anderem auf einem Teil der Von-Cobres-Straße in Göggingen. Die Stadt wünscht sich mehr Freiheiten bei dem Thema.

Die Stadt hat in den vergangenen Wochen einige bestehende Tempo-30-Abschnitte im Augsburger Straßennetz verlängert bzw. einige kurze Abschnitte neu geschaffen. Unter anderem wurde auf der Achse Gabelsberger-/Von-Cobres-/Bgm.-Aurnhammer-/Lindauer Straße in Göggingen jetzt die Lücke auf Höhe der Von-Cobres-Straße geschlossen, sodass durchgängig langsamer gefahren werden muss.

Tempo-30-Versuch in der Augsburger Innenstadt geplant

Der Stadtrat hatte im Sommer ein kleines Maßnahmenpaket beschlossen. Unter anderem gibt es jetzt auch in der Reinöhlstraße ( Kriegshaber) auf Höhe der Bischof-Ulrich-Schulen ein Limit. Änderungen waren auch in der Ulmer Straße in Kriegshaber (rund um die Schule), in der Zollernstraße in Oberhausen und in der Wellenburger Straße in Göggingen (allerdings zunächst nur in einem kleinen Abschnitt) angekündigt. Ein großer Tempo-30-Versuch steht noch in der Innenstadt aus, nämlich auf der Achse Grottenau/Karlstraße. Hier muss die Verwaltung aber noch Details planen. Grundsätzlich wünscht sich die Stadt wie berichtet mehr Freiheiten vom Bund bei der Einrichtung von Tempo-30-Abschnitten im Straßennetz. (skro)