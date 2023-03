Stadt sieht wenig Chancen für Unterstützung der Sheridan-Baugruppen

Plus Die Baugruppen auf dem Sheridan-Areal hoffen auf Hilfe. Die Stadt kann allenfalls eine Verschiebung des Grundstückskaufs bieten, allerdings zu einem wohl höheren Preis.

Die Stadt scheint wenig Möglichkeiten zu sehen, die Baugruppen auf dem Sheridan-Areal, die dort besondere und zukunftsweisende Wohnbauprojekte bauen wollen, zu unterstützen. Die Stadt hatte die Genossenschaften und Baugemeinschaften in einem Bewerbungsverfahren ausgewählt, um neue Ansätze im Wohnungsbau zu verfolgen. Allerdings machen unter anderem die gestiegenen Kreditzinsen einigen der vier Baugemeinschaften das Leben schwer.

Sheridan-Baugruppen bitten die Stadt Augsburg um Unterstützung

Ende vergangenen Jahres hatten die Baugruppen bei der Stadt um Unterstützung gebeten, weil zumindest ein Teil der Projekte auf der Kippe stand. Allerdings sah die Stadt wenig Möglichkeiten – man könne beim Kaufpreis für die Grundstücke aus (vergabe-)rechtlichen Gründen nicht runtergehen. Denkbar wäre allenfalls, eine Kompensation für die überraschend weggefallene KfW-Förderung zu gewähren, dafür sei aber kein Geld da. Realistischster Ansatzpunkt, um den Baugruppen entgegenzukommen: Den Kauf an einen späteren Zeitpunkt zu schieben, wobei die Grundstücke in diesem Fall dann neu bewertet und somit teurer würden. An dieser Einschätzung hat sich, auch wenn die Stadtrats-Grünen mehrere Nachfragen stellten, wenig geändert. Der Stadtrat soll am Donnerstag hinter verschlossenen Türen entscheiden, dass konkret eine Verschiebung des Kaufs um maximal neun Monate gewährt werden kann.

Das Thema war bereits vergangene Woche im Bauausschuss des Stadtrats vorberaten worden. Die Grünen drängten auf eine teilweise Behandlung in öffentlicher Sitzung, das Baureferat setzte sich aber mit einer nicht öffentlichen Abstimmung durch, weil auch die Lage der einzelnen Baugemeinschaften zur Sprache kommen sollte. Dem Vernehmen nach haben inzwischen zwei Baugruppen gekauft, eine der Genossenschaften trägt sich mit dem Gedanken an einen Kauf. Mitunter werde man unter diesen Umständen aber manche Projekte etwas abspecken müssen, hieß es zuletzt. Die Konzepte der Baugruppen sehen je nach Projekt unter anderem Dinge wie großzügige Gemeinschaftsräume (dafür kleinere Wohnungen), Angebote für die Nachbarschaft oder besondere Wohnformen vor.