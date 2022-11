Stadt soll Betrieb eigener Arztzentren prüfen

Die schwarz-grüne Koalition befürchtet einen Ärztemangel in Praxen auch in Augsburg. Ein Ansatz wäre die Gründung von Medizinischen Versorgungszentren.

Angesichts eines mittelfristig drohenden Mangels bei niedergelassenen Ärzten in Bayern fordert die schwarz-grüne Koalition von der Stadtverwaltung eine Abschätzung, wie sich die Lage in den kommenden zehn Jahren im Stadtgebiet entwickeln wird. Momentan liege das Durchschnittsalter der Ärzte in Augsburg bei 55,7 Jahren. Bayernweit werden laut Kassenärztlicher Vereinigung in den kommenden zehn Jahren viele Hausärzte in den Ruhestand gehen. Teils lassen sich aber keine Nachfolger finden, weil junge Ärzte und Ärztinnen von den teils überlangen Arbeitszeiten abgeschreckt sind.

Medizinisches Versorgungszentrum in Augsburg könnte Ärzte einstellen

Eine Möglichkeit aus Sicht von Schwarz-Grün wären Medizinische Versorgungszentren, in denen Ärzte und Ärztinnen angestellt würden. Betreiber könnte die Stadt Augsburg sein. Laut dem Antrag soll sich die Stadt zusammen mit dem Landesamt für Gesundheit zunächst einen Überblick darüber verschaffen, in welchen Altersstufen sich die praktizierenden Ärzte und Ärztinnen in Augsburg befinden. Sollte es Handlungsbedarf geben, müsse die Möglichkeit für städtische Versorgungszentren geprüft werden. Sobald Ergebnisse vorliegen, soll das Thema in den Stadtrat. (skro)