Stadt sperrt die Bürgermeister-Ackermann-Straße für Asphalterneuerung

An den letzten beiden Mai-Wochenenden wird es Umleitungen an der wichtigen Augsburger Straße geben. Autofahrern rät das Tiefbauamt, den Bereich zu meiden.

Die Bürgermeister-Ackermann-Straße wird an den letzten zwei Maiwochenenden für den Verkehr stadtauswärts in Abschnitten komplett gesperrt. Grund ist eine Erneuerung des Fahrbahnbelags, der nach jedem Winter neue Schlaglöcher aufweist. Von Freitag, 20. Mai, 19 Uhr bis Montag, 23. Mai, 5 Uhr wird der Bereich zwischen der Shell-Tankstelle bis zur B17-Kreuzung voll gesperrt. Für diesen Bauabschnitt wird der Verkehr großräumig über die Reinölstraße/Kobelweg und die B17 umgeleitet. Die Reeseallee ist an diesem Wochenende nicht über die Ackermann-Straße erreichbar.

Unter der Woche wird nicht weitergearbeitet, sodass der Verkehr wieder fließen kann. Von Freitag, 27. Mai, 19 Uhr bis Montag, 30. Mai, 5 Uhr wird dann der zweite Abschnitt zwischen B17 und Kriegshaber Straße in Angriff genommen. Auch dieser Abschnitt ist stadtauswärts dann voll gesperrt. Der Verkehr kann stadtauswärts bis zur B17 fahren und dort in Richtung Gersthofen auffahren. Die Auffahrt Richtung Süden ist aus der Stadt kommend nicht möglich. Eine großräumige Umleitung wird über die Reinölstraße/ Kobelweg/Neusässer Straße und die Kriegshaber Straße eingerichtet.

Baustelle in Augsburg: Auch die Buslinie 32 ist betroffen

Die Buslinie 32 wird stadtauswärts über die Sommestraße und die Ulmer Straße umgeleitet. Die Haltestellen „Bürgermeister-Ackermann-Straße“, „Dayton-Ring“, „Kriegshaberstraße“, „Markgrafenstraße“ und „Gieseckestraße“ können nicht angefahren werden. Dagegen werden die Haltestellen „Schärtlstraße“ und „Kriegshaber“ zusätzlich bedient.

Im „Windschatten“ der Bauarbeiten wird die Stadt auch an der Brücke über den Holzbach ganz am Anfang der Bgm.-Ackermann-Straße (nahe RAN-Tankstelle) weiterarbeiten. Um die bereits fertig gebaute Brückenplatte mit der noch zu betonierenden Platte zu verbinden, muss die Holzbachbrücke am 21. und 22. Mai komplett gesperrt werden. Auch hierfür wird eine großräumige Umleitung eingerichtet. Die Stadt empfiehlt ortskundigen Autofahrern und Autofahrerinnen, den Bereich großräumig zu umfahren. (skro)

Lesen Sie dazu auch