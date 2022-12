Stadt sperrt Turnhalle der Berufsschule 6 wegen Wassereinbrüche

Der schlechte Zustand von Schulturnhallen ist Dauerthema in Augsburg. Am Mittwoch musste die Sporthalle der Berufsschule 6 für Statik-Untersuchungen geschlossen werden.

Die Stadt Augsburg hat kurzfristig die Dreifachturnhalle der Berufsschule 6 geschlossen. Grund seien laut Auskunft der Verwaltung vom Mittwoch Statik-Untersuchungen, deren Ergebnisse voraussichtlich erst zum Ende der Weihnachtsferien – und damit im neuen Jahr – vorliegen werden. Wie die Stadt mitteilt, sei es in der Sporthalle an der Haunstetter Straße zuletzt zu Wassereinbrüchen gekommen. In der Folge müsse geprüft werden, "ob die Statik, insbesondere bei möglichen Schneemassen im anstehenden Winter, standhält". Es ist nicht die erste Turnhalle in Augsburg, die für Schülerinnen und Schüler gesperrt werden musste.

Die betroffenen Berufsschulen und Sportvereine seien nach Angaben der Stadt Augsburg bereits informiert worden. Die Dachsanierung der Dreifachturnhalle sei bereits in Planung. An der Berufsschule 6 werden unter anderem Maurer, Schreiner, Fliesenleger und Bauzeichner ausgebildet.

Nur ein Fall von vielen: Stadt Augsburg schließt Turnhalle der Berufsschule 6

Der schlechte Zustand städtischer Schulanlagen und insbesondere zugehöriger Turnhallen war zuletzt immer wieder Thema in Augsburg. Seit über einem Jahr ist etwa die Dreifachturnhalle des Rudolf-Diesel-Gymnasiums geschlossen, die Schülerinnen und Schüler müssen seitdem für den Sportunterricht zu extra angemieteten Hallen gefahren werden. Das kostet der Stadt Geld und geht zulasten des Unterrichts. Eine schnelle Lösung ist für die Hochzoller Schulfamilie nicht in Sicht. Die Sanierung der Schulturnhalle wurde mangels Geld im Oktober vom Stadtrat zurückgestellt, was zu Unmut bei Lehrern, Schülern und Eltern sorgte. Die Schätzungen für die Sanierung der bestehenden Dreifachturnhalle und den Anbau einer zusätzlichen Einfachhalle belaufen sich derzeit auf rund 13,6 Millionen Euro.

Daneben sind derzeit auch die Sporthalle Süd sowie weitere Turnhallen am Jakob-Fugger-Gymnasium und bei der Berufsschule 3 wegen baulicher Mängel geschlossen. Für die Sporthalle in Haunstetten gibt es eine Lösung: Im April wurden im Sportausschuss die Weichen für die Sanierung inklusive Schadstoffrückbau gestellt. Über verschiedene Haushaltsstellen ist es der Verwaltung um Sportreferent Jürgen Enninger gelungen, die erforderlichen 1,43 Millionen Euro zu stemmen. Für die anderen geschlossenen Turnhallen gebe es laut Bildungsreferat noch keine Öffnungsperspektive. Das führt im Alltag nicht nur zu Einschränkungen des Schulsports, sondern auch des Sportbetriebes der Vereine. Aufgrund der geschlossenen Hallen wurden Vereine in andere Hallen verlegt, anderen wiederum wurden Hallenzeiten gekündigt.