Augsburg

17:59 Uhr

Stadt streicht Autostellplätze in Hallstraße zugunsten eines Rad-Parkplatzes

Plus In der Augsburger Hallstraße stockt es mit einer Verkehrsberuhigung. Nun schafft die Stadt dort 75 Rad-Stellplätze. Noch weitere Autostellplätze sollen verschwinden.

Von Stefan Krog

In der seit Jahren festgefahrenen Diskussion über eine Verkehrsberuhigung oder gar Vollsperrung der Augsburger Hallstraße wird die Stadt als einstweilige Lösung nun rund 75 Fahrradstellplätze am Straßenrand schaffen. Das soll dafür sorgen, dass der Querungsbereich zwischen den zwei Schulgebäuden des Holbein-Gymnasiums an der Hallstraße übersichtlicher wird – täglich sind dort zu den Stundenwechseln Hunderte Schüler unterwegs. Dafür werden zwölf Autostellplätze gestrichen, zwei weitere fallen in der benachbarten Katharinengasse weg. Die Stadt kommt so ihrem Ziel, bis 2026 rund 550 Stellplätze im innenstadtnahen Bereich zu streichen und gegebenenfalls in Radstellplätze oder Fußgängerbereiche umzuwandeln, ein Stück weit näher. Allerdings sorgt der Wegfall auch für Unmut.

Die Stadt und die Initiatoren des Fahrrad-Bürgerbegehrens hatten vor zwei Jahren vertraglich vereinbart, dass in einem erweiterten Innenstadtbereich bis 2026 mindestens 550 Autostellplätze am Straßenrand gestrichen werden. Zur Einordnung: Die Gesamtzahl der Stellplätze in diesem Bereich, der Innenstadt, Thelottviertel, Antonsviertel, Jakobervorstadt mit Bleich, Stadtjägerviertel sowie Rechts der Wertach umfasst, schätzt die Stadt auf einen mittleren vierstelligen Bereich. Unter anderem befinden sie sich in der Herman- und Frölichstraße (Radspuren). Auch für die Scooter-Abstellplätze (die Apps der Roller-Betreiber werden demnächst scharfgestellt, sodass in der Innenstadt nur noch dort abgestellt werden darf) fielen Stellplätze weg. Der Bau der Linie 5, so er denn genehmigt wird, wird im Thelottviertel den Wegfall weiterer Plätze verursachen. Schon in den Jahren vor 2021 hatte die Stadt sukzessive Stellplätze gestrichen, etwa in der Bäcker-/Spitalgasse, in der Bismarckstraße oder der Maximilianstraße (jeweils im Zuge von Umbauten). Das jetzt vorgelegte Tempo, um neue Radstellplätze zu schaffen, ist aber neu.

