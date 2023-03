Stadt sucht dringend Rettungsschwimmer - ist der Badebetrieb sichergestellt?

Für die Augsburger Freibäder wird Unterstützung gesucht. Zur Frage, ob der Betrieb sichergestellt ist, schweigt das Sportreferat.

Für das Spickelbad, das Bärenkellerbad und das Familienbad am Plärrer sucht die Stadt für die meist Mitte Mai beginnende Freibadsaison noch dringend Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen. Zu den Hauptaufgaben zählen der Aufsichtsdienst am Becken, die Leistung von Erster Hilfe und die Betreuung der Badegäste. Man habe es mit "gut gelaunten Badegästen" zu tun, behauptet die Stadt. Zudem könne man kostenlos schwimmen gehen. Bewerben können sich volljährige Personen mit Rettungsschwimmerabzeichen in Silber und Erste-Hilfe-Kurs. Der Job sei auch gut geeignet für Abiturienten und Abiturientinnen oder Studierende.

Eine Anfrage unserer Redaktion, wie viele Kräfte insgesamt benötigt und aktuell noch gesucht werden und ob der Betrieb in den Freibädern gefährdet ist, beantwortete das Sportreferat unter Verweis auf einen Bericht im Sportbeirat am kommenden Dienstag zunächst nicht. In anderen Kommunen wird davor gewarnt, dass Personalknappheit zu Einschränkungen führen könnte. (skro)