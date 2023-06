Augsburg

Wo könnte in der Augsburger City ein Spielplatz entstehen?

Plus Die Wasserfontänen am Rathausplatz ziehen Familien an, die sonst nicht die Augsburger Innenstadt besuchen. Doch bald ist Schluss mit dem Wasserspaß. Und dann?

Von Ina Marks

Es ist schon länger her, dass auf dem Augsburger Rathausplatz vor Freude so viel gekreischt und gelacht wurde wie in diesen Tagen. Die Kinder sind begeistert, wenn die Wasserfontänen aus dem Boden schießen und sie nass spritzen. Der vorübergehend installierte Wasserspielplatz "Playfountain" lockt seit rund drei Wochen viele Familien an - auch jene, die die Innenstadt schon lange nicht mehr besucht haben. Die Resonanz auf das Projekt zeigt: Viele würden sich dauerhaft ein Angebot wünschen.

Seit Mia und Markus Goss kleine Kinder haben, waren sie schon lange nicht mehr in der Augsburger Innenstadt, sagen sie. Nun sitzen sie mit den Kleinen, der Tante und den Großeltern in einem Café am Rathausplatz und genießen Sonne und die fröhliche Stimmung, die vom Wasserspielplatz förmlich herüberschwappt. Sobald der zweijährige Lasse sein Eis vertilgt hat, wird er wieder zwischen den Fontänen herumspringen. Bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage ist die Familie aus Stadtbergen in die City gefahren. Das sei schon lange nicht mehr vorgekommen.

