Augsburg

06:30 Uhr

Stadt vermietet leere Stände auf dem Stadtmarkt auch für kurze Zeit

Der Imbissstand "Futterkrippe" in der Viktualienhalle am Stadtmarkt hat aufgegeben. Die Stadt Augsburg würde auch einen Pop-up-Store als Mieter akzeptieren.

Plus Das sogenannte Pop-up-Store-Konzept, wie es im Handel praktiziert wird, soll die Attraktivität des Augsburger Stadtmarkts erhöhen. Der erste Mieter ist gefunden.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Der Augsburger Stadtmarkt leidet seit einigen Jahren unter dem zunehmenden Wechsel von Geschäften. Neulinge halten nicht lange durch, langjährige Standbetreiber hören teils aus gesundheitlichen Gründen auf. Die Folge sind Leerstände. In der Fleischhalle stehen gegenwärtig zwei Stände leer. In der Gemüsegasse ist seit Anfang des Jahres ein Stand nicht besetzt, vier Stände sind es in der Viktualienhalle. Der Imbiss "Futterkrippe" ist hinzugekommen. Einen Erfolg gibt es: Die Münchner Firma Schlemmermeyer geht in den frei gewordenen Stand von Käse Kolper. Eröffnung ist am Donnerstag, 24. November. Die Stadt bestätigt, dass es immer schwieriger werde, längerfristige Mietverträge abzuschließen. Es wird umgedacht. Die Stadt möchte Pop-up-Läden einrichten. Sechs Monate soll der Mietvertrag längstens dauern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen