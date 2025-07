Stadt verteidigt ihren Hitzeaktionsplan

Die Stadt will die Bevölkerung, aber auch Kliniken, Pflegeheime und die eigenen Einrichtungen künftig stärker für die Gefahren durch Hitze sensibilisieren. In einem Hitzeaktionsplan (wir berichteten), den der Umweltausschuss des Stadtrats am Montag beschlossen hat, werden eine Reihe von Maßnahmen aufgelistet, die dazu dienen sollen, vor allem empfindliche Gruppen wie Kranke, Alte, Kleinkinder oder Schwangere besser vor Hitze zu schützen. Teils geht es dabei um Verhaltenstipps, teils um Empfehlungen an Einrichtungen und teils um städtische Maßnahmen.

